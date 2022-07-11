橘子嘉年華《原子少年》尬「大橘擂台」　私揪網咖狂練功

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同時王子和兩位少年也分享了三人小時候瘋玩遊戲的經驗。喜歡團體感的王子說道：「我喜歡等級制度的遊戲，以前跟同學、朋友下課最喜歡一起玩《天堂M》，可以一起練等，下課後還能在線上互動團練。」問起課金，王子笑說：「也會花一點錢儲值買裝備！但就是量力而為。」
原子少年內的黃文廷表示遊戲帶給他溫馨的回憶：「小時候我姐和我媽都在玩《新楓之谷》，就跟著她們一起玩，而且我媽還是200等級的主教，會帶著我一起打Boss。」他自己選角則專情於坦克的角色，血量充沛可以保護隊員，照顧大家。
就讀電競相關科系的陳治廷對於RPG角色扮演類型的遊戲情有獨鍾，他說：「我很喜歡《新龍之谷》，因為RPG遊戲可以體會到現實生活中不會出現的奇幻故事是和劇情。」
大橘擂台7/14~7/17連續四晚8點準時放送6款超人氣遊戲，包含首發遊戲節目 《彈射世界》與《艾爾之光》於7/14率先登場，7/15《原子少年》的人氣選手，由林佳辰、黃文廷、周祖安、陳治廷、金雲、小宜親身體驗《CSO絕對武力》及《新龍之谷》兩款熱門遊戲，更安排夜市出任務趣味競賽。7/16播映《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季熱血賽事，7/17則為《新楓之谷》公開全新海外副本 。
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