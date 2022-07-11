孟耿如產後失寵黃子佼「眼神變了」 2周神恢復少女身材
孟耿如5月生下女兒「黃玉米」，產後不到2個月就瘦回少女身材，今（11日）亮麗出席挪威兒童家具品牌50周年記者會，孟耿如受訪表示孕期最重達57公斤，因為女兒壓迫到腸胃，後期食慾減少、東西吃不下，生完2周馬上恢復體態，她也笑說因為女兒已經失寵於黃子佼，「他看玉米的眼神跟看我有落差，已經不一樣，我警告他了，他之前說過女兒不是第一位。」
孟耿如女兒出生時在半夜破水，她說：「我沒有慌張，還去更衣間挑衣服，我跟老公都是偏理性，不太容易手忙腳亂，回想起來兩人一滴淚都沒有。」她沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、沒剪會陰，花18分鐘生出女兒，「當下咒罵自己為什麼做這件事，但是熬過去了，還是很棒的體驗，希望未來還有一次機會，我還是會這樣選擇。」見到女兒第一反應是什麼？孟耿如笑說：「痛到覺得妳終於出來了。」
孟耿如產後1個月進劇組，她說：「其實算是坐完月子，出月子中心馬上拍戲，我覺得要有自己生活很重要，不希望以後被家庭綁住，還是要有自己工作。」如果拍戲的時候脹奶怎麼辦？她笑說：「我都有算好時間。」她坦言現階段還在操勞期，沒有睡飽，但沒有產後憂鬱的狀況，「基本上生完幾天比較擔心，因為陸續要看報告，後面就還好了。」
孟耿如女兒取名Charlize，希望她擁有自由的靈魂，夫婦收到許多親友禮物，張小燕送衣服鞋子，等女兒大一點就能穿，最巧的是彭佳慧、吳寶春送一樣的兒童椅，加上她自己挑到的，家裡一共有3張同款兒童椅，一家三口用起來特別溫馨，問她是否想拚第二胎？孟耿如表示：「先把這胎顧好再試試。」即將過生日的孟耿如很大愛，只許願「世界和平」。