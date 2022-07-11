台南芒果評鑑結果出爐　楠西農友康英滄獲特等獎殊榮

台南市政府舉辦「 2022 年台南愛文芒果評鑑比賽」，共選出特等獎 1 名、頭等獎 2 名、優等獎 3 名、良等獎 8 名，其中，特等獎由楠西區農民康英滄獲得，南市府今 (11) 日於永華市政中心舉行表揚典禮，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。

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黃偉哲表示，今年受到氣候影響，芒果產量大幅減少，但獲獎農民仍用心種植出高品質的芒果，值得肯定與鼓勵，感謝農民的用心栽種，以及評鑑委員的專業評審。黃偉哲說，台南種植出來的芒果，都是最好吃的芒果，歡迎大家多多採買、宣傳台南的優質芒果，他也進一步鼓勵農民精益求精，種出更高品質的芒果，來回饋消費者長期的支持。

農業局長李建裕說明，今年共計有 49 位農民參與評鑑，比賽的果品皆具備「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，並通過 381 項農藥殘留檢驗合格。南市府特別邀請 5 位專業評審，就芒果的外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等項目做嚴格的審查，得獎農民分別位於大內區 1 位、楠西區 3 位及南化區 10 位。

今年特等獎得主康英滄，種植芒果將近 9 年， 110 年在楠西區公所舉辦的芒果評鑑，也獲得首獎愛文王的頭銜。對於自家芒果品質屢獲肯定，康英滄認為，種植芒果沒有秘訣，用心管理最重要，除此之外要時常和班員互相交流，以吸收他人優點，改進缺點，努力提升自我技術，就能產出果肉 Q 彈，香氣濃郁的芒果。

農業局表示， 111 年南市的改良種芒果種植面積為 6,951 公頃，是全台芒果最大產區，為了讓更多民眾能品嚐到台南的優質芒果，長期輔導農民、舉辦芒果相關活動，並媒合通路業者，努力為台南芒果拓展外銷通路。

▲台南市長黃偉哲頒發特等獎牌匾給楠西農友康英滄（圖／記者林怡孜攝，2022,07,11）