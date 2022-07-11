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台塑四寶Q2營收獲利出爐　台塑上半年表現最優

▲台塑四寶公布2022年6月與第二季營收獲利表現，整體而言，台塑上半年營收與獲利都創歷史同期新高。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台塑四寶公布2022年6月與第二季營收獲利表現，整體而言，台塑上半年營收與獲利都創歷史同期新高。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-11 16:25:36

台塑四寶公布今年6月與第二季營收獲利表現，合計台塑四寶6月營收達1810億元，月增1.6%、年增35.4%。總計台塑四寶第二季營收達5157.3億元，季增13.6%。台塑四寶第二季歸屬於母公司之合併稅後淨利為587.8億元，季增14.5%。而歸屬於母公司之每股盈餘以台塑的3.33元居冠，南亞、台化與台塑化則分別是1.81元、1.07元與1.78元。整體而言，台塑上半年營收與獲利都創歷史同期新高。

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台塑6月營收達239.3億元，月減3.7%、年增4.3%；南亞6月營收321.5億元，月減2.2%、年減7.1%；台化6月營收364.7億元，月減4.5%、年增18.8%；台塑化6月營收884.4億元，月增3.5%、年增94.4%。合計台塑四寶6月營收達1810億元，月增1.6%、年增35.4%。

台塑第二季營收達739.2億元，季增4.1%，歸屬於母公司之合併稅後淨利達212億元，季增27.9%，第二季歸屬於母公司之每股稅後盈餘為3.33元；南亞第二季營收947.3億元，季減7.2%，歸屬於母公司之合併稅後淨利143.5億元，季增27.9%，第二季歸屬於母公司之每股稅後盈餘為1.81元。

台化第二季營收1077.9億元，季增13%，歸屬於母公司之合併稅後淨利62.98億元，季增3.9%，第二季歸屬於母公司之每股稅後盈餘為1.07元；台塑化第二季營收2392億元，季增29%，歸屬於母公司之合併稅後淨利169.3億元，季增24%，第二季歸屬於母公司之每股稅後盈餘為1.78元。總計台塑四寶第二季歸屬於母公司之合併稅後淨利為587.8億元，季增14.5%。

整體而言，台塑表現最為亮眼，整個上半年合併稅後利益377億元，年增7.3%，上半年EPS為5.93元，包括上半年營業額、稅前利益、稅後利益、每股稅前及稅後盈餘均創歷史同期新高。

不過，展望今年第三季，台塑指出，因中國大陸解封，並祭出振興經濟政策，原預期可帶動石化產品需求增加，但近期疫情反復，僅帶來短暫的行情回升，且歐美疫情緩解後，宅經濟產品進入庫存調整，亞洲加工外銷訂單大幅減少，加上印度及孟加拉進入雨季，需求萎縮，石化產品行情不如預期，且公司配合台塑石化OL-2歲修，第三季開工率低於第二季，產銷量減少。因此，在量、價齊跌下，認為第三季營業額將比第二季減少。


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