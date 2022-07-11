棒球主題飯店0元免費住！國家隊功成身退砸5百萬改裝

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樂逸集團執行長蔡肇洋說，兩年多前受高市府觀光局邀請投入防疫工作，其飯店的設備與工作人員的培訓都達到防疫的高標準，並且於2021年榮獲蔡英文總統頒發防疫勳章，成為防疫國家隊重要的一員。直到上禮拜，入住的客人都已完成檢疫，飯店防疫工作圓滿結束，準備回歸正常接待一般旅客。除了全面性的消毒，並且砸下500多萬將飯店設施進行更換，包括浴缸、壁紙、地毯等全部拆除換新，就是要給一般旅客最安心的住宿環境。
蔡肇洋表示，自7月15日至12月15止，開放申請的觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」活動專區上傳身份証明文件（身份證或健保卡），建立旅客資料檔案，即可於週日到週四以0元免費入住客隊雙人房或完封雙人房，並且還加碼送兩份自助早晨與自助下午茶。
樂逸文旅為全台最早設立的棒球主題飯店，也是高雄唯一一間，設立時間為2018年7月。內藏1500多件實戰球衣服，包含美國職棒，日本職棒，韓國職棒，中華職棒等。3000多顆簽名球，2000多隻實戰球棒，簽名球星卡，奧運獎牌等文物。最著名的為全壘打王王貞治簽名實戰球衣，美國全壘打王漢克阿倫簽名實戰球衣，2008年鈴木一郎明星賽簽名實戰球衣，以及目前最夯的大谷翔平簽名實戰球衣。