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56歲陳亞蘭升格師大碩士！畢業證書到手　國寶：好不容易

▲陳亞蘭（左）自臺師大GF-EMBA畢業。（圖／陳亞蘭歌仔戲提供）
▲陳亞蘭（左）自臺師大GF-EMBA畢業。（圖／陳亞蘭歌仔戲提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-11 16:31:27

56歲陳亞蘭今（11日）宣布正式自臺師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）畢業，就讀期間她一口氣參與製作與主演《忠孝節義》、《嘉慶君遊臺灣》兩部電視歌仔戲，與台灣走透透的行腳宣傳，妥善運用時間完成論文，順利拿到畢業證書，她的恩師楊麗花直喊：「好不容易！」並給愛徒一個大拇指比讚。

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▲陳亞蘭（左）自臺師大GF-EMBA畢業，恩師楊麗花比讚。（圖／陳亞蘭歌仔戲提供）
▲陳亞蘭（左）自臺師大GF-EMBA畢業，恩師楊麗花比讚。（圖／陳亞蘭歌仔戲提供）
陳亞蘭將傳統戲曲與時尚接軌，她分享：「能到GF-EMBA就學是正確的選擇，學校裡有非常好的老師以及學長姐們，大家為了功課都不分彼此互相幫忙，在事業上也是，互相相挺、協助。」她指出：「就像《忠孝節義》與《嘉慶君遊臺灣》就是和學校的學長姐們合作非常的愉快，把歌仔戲帶到不同的視野，如果說這兩齣戲收視率很好的話他們也有很大的功勞。」

▲陳亞蘭（右）認楊麗花是她的再造母親。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭（右）念書拍戲兩不誤。（圖／欣湉國際提供）
陳亞蘭串連在GF-EMBA豐厚資源，除與學長打造虛擬角色「德錄虎」進軍元宇宙外，系上老師、前故宮馮明珠院長更是給予她在《嘉慶君》文史藝術的指導，讓視覺的運用更貼切於時代背景。陳亞蘭說：「系上學長，也是《嘉慶君》主視覺海報設計師Timmy透過不斷地翻閱書籍典故、遊歷故宮自行拍攝書畫尋找素材與繪製璽印、色彩的分析，創新表現出東方美學書畫的境界。」

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