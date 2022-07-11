通膨怪獸吃薪資！前5月實質經常性薪資下滑0.2%

行政院主計總處今（11）日發布今年前5月全體受僱員工經常性薪資平均新台幣4萬4252元、年增2.83%，總薪資為6萬2736，然而，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，通膨抵銷薪資成長，今年前5月實質經常性薪資年減0.2%，來到4萬1524元，是6年來首見減幅。



主計總處今日公布最新薪資統計，今年前5月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4252元，年增2.83%，是民國90年以來新高；加計獎金及加班費後的總薪資，合計後為6萬2736元，年增3.63%，是民國104年以來新高。



不過，今年前5月實質經常性薪資為4萬1524元，年減0.2%，今年持續負成長，是6年來首見減幅，對此，陳惠欣說，近幾月經常性薪資年增率表現不錯，但由於通貨膨脹，薪資成長速度追不上物價漲幅。



陳惠欣指出，單看5月全體受僱員工的經常性薪資平均為4萬4233元，月減0.28%，但因海洋水運業、電力及燃氣供應業、 礦業及土石採取業、電子業、金融及保險業部分廠商發放績效獎金及員工酬勞（紅利）的非經常性薪資達 1萬1924 元，因此合計後總薪資平均為 5萬8517 元，月增 7.94%，年增 6.79%。



此外，前5月受僱員工人數平均為815萬2千人，年減2千人、或0.02%，其中，工業部門增加 0.17%，服務業部門減少 0.15%；主計總處就行業別觀察，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業分別年減9千人、7千人，醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加1.2萬人、6千人。





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