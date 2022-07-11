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國安基金暫不進場　呼籲投資人別慌有原因

▲國安基金強調，我國經濟體質佳，產業競爭力強，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。（圖／NOWnews資料照片）
▲國安基金強調，我國經濟體質佳，產業競爭力強，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-11 17:08:40

今（11）日國安基金召開第112次委員會議，就近期國內外疫情進展、政經情勢及金融資本市場動態充分討論，經全體委員共識決議暫不進場，但會緊盯備戰，必要時隨時召開臨時委員會以為因應。國安基金強調，我國經濟體質佳，產業競爭力強，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

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國安基金說明，我國經濟體質佳，產業競爭力強，於全球供應鏈具關鍵地位，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。說明如下：

一、外銷出口持續擴大，投資維持熱度，支撐經濟發展

台灣今年6月出口422億美元，年增15.2%，是歷年單月次高，連續24個月正成長，6月進口375.6億美元，年增19.2%為單月第3高，其中進口資本設備62.6億美元，較去年同期增7.7億美元（+14%），半導體、綠能建設等持續擴大投資，政府推動中小企業及台商投資等多項方案亦有成效，均為經濟成長之有力支撐。

二、上市櫃營收創新高，本益比殖利率優異

台灣上市櫃公司今年5月營收達3.48兆元，為同期最佳；6月台股本益比10.86倍及殖利率4.93%，相較各主要股市為佳，近期股市下跌走勢，更凸顯低本益比及高殖利率優勢，提高台股投資價值。

三、疫情有效控管，有助內需升溫及景氣擴張

我國疫情漸趨和緩，確診重症病例數持續下降，擴大幼童及第4劑疫苗接種，疫情控制已見成效，有利內需回溫及景氣擴張，均為後續經濟成長之支撐動能。

不過，國安基金也說，考量俄烏戰爭及疫情持續，全球通膨升高，各國加速升息及貨幣緊縮，消費需求趨緩及經濟減速疑慮等國際政經情勢不確定性仍高，致國際股市震盪，國安基金將持續密切關注國內外政經情勢、外資動向及股市動態，並隨時做好準備，必要時召開臨時委員會議，研議因應對策，以達成穩定國內股市之目標。


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