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星宇聯手知名酒吧、咖啡品牌　機上台南甜、飲品搶先看

▲星宇航空今（11）日宣布，夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將於機上登場。（圖／星宇提供）
▲星宇航空今（11）日宣布，夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將於機上登場。（圖／星宇提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-11 17:16:50

星宇航空自6月份起，為配合A330執飛，全航線服務再升級，將供應由Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔與星宇航空共同打造的五款機上特調。此外「一街咖啡」將同步於A330neo商務艙端上新咖啡口味，全機隊經濟艙也可品嚐到香醇咖啡。品牌今（11）天也宣布，夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將於機上登場。

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星宇航空自開航以來，獨創的機上調酒星宇特調「湛藍宇宙」廣受粉絲喜愛，此次邀請來自台南Bar Home及Bar TCRC的主理人黃奕翔，以台灣在地素材研發出五款別具特色的機上調酒，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，希望能藉由調酒把台灣的特色分享給全球的旅客們，讓旅客搭機時也能享受如酒吧直送機上的特調服務。

五款機上特調將依不同航程及艙等提供「湛藍宇宙2.0」以藍天為發想，特別選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息，讓旅客體會翱翔在空中的感覺。「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，但是酒底的蛤蠣汁變成了蘿蔔汁，黃奕翔挑戰把凱撒大帝血腥的模樣變成人人愛吃的凱撒沙拉。「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代萊姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽的調酒，希望能幫旅客調適高壓的不適感。「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒的芬芳，再加上蘇打水，讓整體層次更為豐富，把台灣茶清新宜人的滋味帶到空中。而「夏日洋甘菊」就如其名，加入了洋甘菊、鳳梨、蘋果，希望帶給旅客炎炎夏日的感覺以及台南人盛夏的熱情。
 
除了機上特調，星宇航空也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，將一街咖啡服務延伸至A330neo商務艙。全航線目前已於經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆，此款為一街咖啡主理人郭柏佐團隊操刀設計，除了咖啡豆的品質及風味，更細心考量於高空中艙壓對於旅客感官的影響。

A330neo商務艙則將供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆。同樣的，此款機上限定口味由主理人郭柏佐帶領團隊設計，咖啡整體口感層次豐富，在香醇苦甜的黑巧克力韻味中，夾帶著桃子與芒果乾的香酸甜，最後停留在喉頭的甘醇尾韻，讓人不自覺地接著啜飲下一口。

機上甜點蜷尾家也將於7月1日起於航程3.5小時以上之航線推出全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」。此款口味延續蜷尾家設計主軸「台灣茶」，希望以紅茶重發酵產生的熱帶水果香，加上烏龍茶重烘焙帶來渾厚的茶韻，搭配法國海鹽焦糖脆脆，把台灣人好客且充滿人情味的濃厚情感分享給搭乘星宇的旅客們，讓所有旅人們都能品嘗具有台灣特色的冰淇淋。

星宇航空表示，看好疫後旅遊業全面復甦，因此積極布局打造全新機上精品服務，令旅客再次重溫搭飛機的美好時刻。星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、福岡、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，預計在未來陸續交機後，將開啟更多新航點，共創更多回憶。

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