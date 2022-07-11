星宇聯手知名酒吧、咖啡品牌　機上台南甜、飲品搶先看

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五款機上特調將依不同航程及艙等提供「湛藍宇宙2.0」以藍天為發想，特別選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息，讓旅客體會翱翔在空中的感覺。「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，但是酒底的蛤蠣汁變成了蘿蔔汁，黃奕翔挑戰把凱撒大帝血腥的模樣變成人人愛吃的凱撒沙拉。「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代萊姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽的調酒，希望能幫旅客調適高壓的不適感。「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒的芬芳，再加上蘇打水，讓整體層次更為豐富，把台灣茶清新宜人的滋味帶到空中。而「夏日洋甘菊」就如其名，加入了洋甘菊、鳳梨、蘋果，希望帶給旅客炎炎夏日的感覺以及台南人盛夏的熱情。
除了機上特調，星宇航空也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，將一街咖啡服務延伸至A330neo商務艙。全航線目前已於經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆，此款為一街咖啡主理人郭柏佐團隊操刀設計，除了咖啡豆的品質及風味，更細心考量於高空中艙壓對於旅客感官的影響。
A330neo商務艙則將供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆。同樣的，此款機上限定口味由主理人郭柏佐帶領團隊設計，咖啡整體口感層次豐富，在香醇苦甜的黑巧克力韻味中，夾帶著桃子與芒果乾的香酸甜，最後停留在喉頭的甘醇尾韻，讓人不自覺地接著啜飲下一口。
機上甜點蜷尾家也將於7月1日起於航程3.5小時以上之航線推出全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」。此款口味延續蜷尾家設計主軸「台灣茶」，希望以紅茶重發酵產生的熱帶水果香，加上烏龍茶重烘焙帶來渾厚的茶韻，搭配法國海鹽焦糖脆脆，把台灣人好客且充滿人情味的濃厚情感分享給搭乘星宇的旅客們，讓所有旅人們都能品嘗具有台灣特色的冰淇淋。
星宇航空表示，看好疫後旅遊業全面復甦，因此積極布局打造全新機上精品服務，令旅客再次重溫搭飛機的美好時刻。星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、福岡、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，預計在未來陸續交機後，將開啟更多新航點，共創更多回憶。
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