主持新卸任警長交接　陳其邁期勉落實治安與保護市民安全

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前高雄市警察局長黃明昭升任警政署長，遺缺由警政署警政委員林炎田接任，高雄市警局今天下午舉行交接典禮，在市長陳其邁和警政署副署長劉柏良監交下，林炎田正式接任高雄市警察局長。高雄市議會議長曾麗燕亦出席。陳其邁肯明昭任內的表現外，並感謝基層同仁除維護治安工作外，在防疫期間的全力協助，也期勉新任林炎田在好的基礎上，更加精進治安的作為，帶領所有警察同仁，盡心盡力的保護市民安全，落實治安工作。
陳其邁表示，過去兩年內高雄市槍擊案降到六都第二低，今年是六都最低，感謝卸任黃明昭局長任內傑出的表現，也特別感謝所有基層同仁的努力，過去恪遵法令、盡忠職守，堅定執行各項防範犯罪工作，讓高雄市在各項表現包括重大刑案、暴力犯罪、槍擊案等，交出亮麗成績單，提供市民朋友安定生活與良好的治安環境。
陳其邁也提到，新任警察局長林炎田曾任高雄市刑事大隊大隊長，過去對於高雄治安非常熟悉，這次回到自己的家鄉，再一次跟基層警察同仁共同努力守護家園，也特別期許他在各項治安工作能夠無縫接軌，全力落實為民服務，尤其是嚴格取締酒駕、打擊暴力犯罪、掃蕩毒品、槍擊案等重大攸關人民生活安全的治安工作，都能全力打擊犯罪，保障市民朋友的安全。
林炎田在接受媒體訪問時指出，選前整體治安維護就是重中之重，過程一定有查賄制暴要注意，一定有選舉賭盤，一定有不實爭議訊息，這些都會影響到選舉公正性，包括境外勢力，所以都會秉承市長指示，會強力查處，展現公權力，確保選舉的公平公正。
林炎田為中央警察大學行政警察學系51期畢業，歷任警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署警政委員等職務，歷練相當完整。