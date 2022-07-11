COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

主持新卸任警長交接　陳其邁期勉落實治安與保護市民安全

▲陳其邁主持市警局新卸任局長交接，期勉落實治安工作保護市民安全公正。（圖／高市府提供）
▲陳其邁主持市警局新卸任局長交接，期勉落實治安工作保護市民安全公正。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-11 18:42:33

高雄市警察局長林炎田今(11)日舉行交接典禮，市長陳其邁在主持交接典禮除他期許新任局長做好各項治安工作外，對於高雄市員警的繁重加給，比照雙北每月最高可領8903元的任務，也應持續爭取，不僅讓基層員警有感。並帶領所有警察同仁，盡心盡力的保護市民安全，落實治安工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市警察局長林炎田今升任交接，由市長陳其邁監督宣誓。 圖／高市府提供）
▲高市警察局長林炎田今升任交接，由市長陳其邁監督宣誓。 圖／高市府提供）
另外，他任內向中央爭取８.9億元投入新建鳳山及鼓山兩個分局，希望新任林局長督導廳舍工程加速完成，並持續向中央協調高雄警察繁重加給，讓基層警察同仁受到最好的照顧。

前高雄市警察局長黃明昭升任警政署長，遺缺由警政署警政委員林炎田接任，高雄市警局今天下午舉行交接典禮，在市長陳其邁和警政署副署長劉柏良監交下，林炎田正式接任高雄市警察局長。高雄市議會議長曾麗燕亦出席。陳其邁肯明昭任內的表現外，並感謝基層同仁除維護治安工作外，在防疫期間的全力協助，也期勉新任林炎田在好的基礎上，更加精進治安的作為，帶領所有警察同仁，盡心盡力的保護市民安全，落實治安工作。 

陳其邁表示，過去兩年內高雄市槍擊案降到六都第二低，今年是六都最低，感謝卸任黃明昭局長任內傑出的表現，也特別感謝所有基層同仁的努力，過去恪遵法令、盡忠職守，堅定執行各項防範犯罪工作，讓高雄市在各項表現包括重大刑案、暴力犯罪、槍擊案等，交出亮麗成績單，提供市民朋友安定生活與良好的治安環境。

陳其邁也提到，新任警察局長林炎田曾任高雄市刑事大隊大隊長，過去對於高雄治安非常熟悉，這次回到自己的家鄉，再一次跟基層警察同仁共同努力守護家園，也特別期許他在各項治安工作能夠無縫接軌，全力落實為民服務，尤其是嚴格取締酒駕、打擊暴力犯罪、掃蕩毒品、槍擊案等重大攸關人民生活安全的治安工作，都能全力打擊犯罪，保障市民朋友的安全。

林炎田在接受媒體訪問時指出，選前整體治安維護就是重中之重，過程一定有查賄制暴要注意，一定有選舉賭盤，一定有不實爭議訊息，這些都會影響到選舉公正性，包括境外勢力，所以都會秉承市長指示，會強力查處，展現公權力，確保選舉的公平公正。

林炎田為中央警察大學行政警察學系51期畢業，歷任警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署警政委員等職務，歷練相當完整。

酒醉男跌落大樓車道　遭大樓住戶駕車不慎輾過送醫不治

視察媽祖港橋　陳其邁：媽祖港橋是鳳山往亞灣區主要道路

教練片激勵藥癮者　林瑩蓉：毒防局隨時陪伴支持藥癮者

棒球主題飯店0元免費住！國家隊功成身退砸5百萬改裝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

雖然台灣疫情趨於穩定，確診案例數也持續下降，但中央流行疫情指揮中心指揮官轉戰台北市長選舉，您支持嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀