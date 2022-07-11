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明日全台依舊很熱！花蓮高溫上看38度　週三起要變天了

▲氣象局預估，明日各地依舊晴朗炎熱，花蓮有可能連續出現攝氏38度以上高溫，民眾外出務必要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局預估，明日各地依舊晴朗炎熱，花蓮有可能連續出現攝氏38度以上高溫，民眾外出務必要注意防曬。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-11 18:15:572022-07-11 18:16:42

今（11）日受到太平洋高壓籠罩影響，加上風勢微弱，各地氣溫明顯偏高，最高溫出現在花蓮卓溪攝氏38.3度，屏東三地門也有攝氏37.9度、新北市新店攝氏37.7度。中央氣象局預估，明（12）日各地天氣與今日相當類似，大多維持晴朗高溫炎熱，中午過後嘉義、南投以及各山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區高溫仍有攝氏34到35度。氣象局特別提醒，明日中午前後花蓮縣縱谷為高溫紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台北市、新北市、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫，民眾外出務必要記得做好防曬準備。

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氣象局預報員趙紘指出，明日清晨由於海陸風影響，中部以北沿海地區可能有零星短暫陣雨，不過白天之後天氣就相當晴朗炎熱，午後主要降雨則是以山區為主，要特別提醒民眾，由於日照強烈紫外線指數偏高，防曬準備必不可少，還請記得要多補充水分以免中暑。

不過這樣的高溫炎熱天氣型態預計周三（7/13）開始有所改變。由於目前在菲律賓東方海面上有一個熱帶擾動逐漸醞釀中，雖然因為大氣條件並不好，未來發展成熱低壓或颱風機率不太大，不過隨著這個擾動逐漸通過巴士海峽往海南島一帶前進的過程中，週三、週四會有南方雲系北移，花東地區及恆春半島整天都有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，雨勢及範圍會比這兩天明顯一些。

週五起到下周一（7/15~7/18）台灣附近轉為偏西南風影響，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。趙紘提醒，週五起由於西南風沉降增溫影響，大台北地區高溫將上看攝氏37度，另外週五、週六東南部地區很可能出現焚風。

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