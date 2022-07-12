IKEA行動店「展示品3折起」出清 滿500元送500元抵用券
IKEA Hej行動商店，位於嘉義的「純白貨櫃屋」打卡熱點，預計營業到7/31，特別推出「展示品3折起」出清及「卡友回嘉滿額贈」活動，不只有全球限量貨櫃鑰匙圈滿額贈，還有滿500元送500元抵用券好康。
去年9月開設在嘉義的IKEA Hej行動商店，以純白貨櫃屋聚集超人氣，開幕首日還創下近百公尺長的排隊人龍紀錄。今（11）日宣布，將於7/31(日)正式結束營業，7/18～7/31現場百樣「展示品3折起」出清，橡木紋理與實心橡木腳的RÅVAROR餐桌竟然1千元有找！外型輕巧可愛的MAMMUT兒童椅凳，出清價只要59元（原價179元）。另外還有IVAR層架、BESTÅ收納櫃、EKET收納櫃等經典收納家具都在超狂出清中，搶貨要快！
即日起至7/31凡持宜家卡至IKEA Hej行動商店，單筆消費滿500元，即可獲得經典的FRAKTA藍色購物袋與500元折價券1張；單筆消費滿1,000元可獲得FRAKTA藍色購物袋與1,000元折價券；若單筆消費滿1,500元，除了上述購物袋與折價券，還能額外獲得全球獨家、台灣限定限量等比縮小的「IKEA Hej 貨櫃鑰匙圈」。7/22～7/31現場拍照上傳Facebook或Instagram，再送獨家紀念徽章。（以上皆數量有限換完為止）。
源自美國芝加哥的現代風格家居Crate and Barrel，慶祝美國國慶也推出整整7月上百款家具7折優惠，包含沙發、餐桌椅、床架、櫃類、書桌椅以及搶手的美國設計師聯名家具等，都有划算入手的價格；7/1～7/10再加碼全館任選3件，享結帳再9折的優惠活動（不含家電）。