五星酒店1晚不用550元？這間還有大耳狗 暑假必玩一次看
隨著暑假、國旅補助陸續到來，許多飯店紛紛祭出新玩法、新方案，要給予消費者們最有感的驚「夏」！ 其中台北文華東方酒店與台灣三麗鷗跨界攜手合作，首次在台灣推出大耳狗主題房。而因應7月15日的國旅補助，週日至週四入住寒舍艾麗酒店雙人精緻客房，搭配國旅與暑期專屬「艾麗加倍送」住房專案，換算每人不到550元就可住宿一晚！
正逢大耳狗喜拿20周年生日，此次「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房設計結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴，在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上都能看到超萌的大耳狗身影，讓賓客全面享受和大耳狗喜拿的美好假期時光。此外，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲，全都搭配大耳狗喜拿X台北文華東方酒店限定圖素，退房後都能帶回家收藏。
自7月2日至9月30日，每天特別規劃限量三間的兩種主題房型，文華客房寬達21坪，每房每晚13000元起，而酒店最受住客喜愛的行政都會套房每晚25000元起，住宿期間享有豐盛早餐及多款專為此住房專案設計的大耳狗喜拿限定禮品，入住賓客可完全沉浸在大耳狗喜拿超萌的氛圍，享受歡樂度假時光。住房專案於7月1日中午12點於台北文華東方酒店官網開放預訂。
另外，觀光局於7月15日起開始國旅補助，寒舍艾麗酒店為迎接這波熱潮，推出「每人不到550元」的住宿方案。只要是自由行住宿，在週日至週四雙人入住精緻客房（每晚4999元）， 不僅可享國旅補助最高的1300元，還有寒舍艾麗加倍贈送入住期間2600元餐飲抵用金，換算等同雙人精緻客房每人不到550元即可住宿一晚，餐飲抵用金可自由選擇享用La Farfalla義式餐廳、The Terrace大廳酒吧、客房餐飲或是池畔餐點。