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世運／台灣之光!　楊森破記錄摘銀

▲我國伯明罕世運會選手楊森(左）獲得健力超重量級銀牌。體育署提供
▲我國伯明罕世運會選手楊森(左）獲得健力超重量級銀牌。體育署提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-11 19:14:12


伯明罕世界運動會第3日，台灣健力好手楊森、田基森參加男子超重量級項目，分別拿下銀牌及第4名佳績，目前台灣代表隊單日收獲3面銀牌，累積42銅。

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楊森本次賽事表現精采，其中蹲舉440公斤，一舉打破世界紀錄。另外，臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分，排名第二，最終拿下銀牌。

另一名好手田基森則以蹲舉417.5公斤、臥推310公斤、硬舉355公斤，總和1082.5公斤，總積分104.97分，拿下第四名。

本屆世運會健力男子超重量級賽事，為120公斤級與120公斤以上級合併舉辦，選手舉起的重量搭配公式計算出的積分，決定最終排名。

體重114.8公斤的楊森，面對超重量級選手驚人的開把重量，他選擇相信教練的安排，比賽過程沒有看成績，順其自然去拚，搶下銀牌讓他驚訝不已。

▲我國伯明罕世運會選手楊森(左）獲得健力超重量級銀牌。體育署提供
▲我國伯明罕世運會選手楊森(左）獲得健力超重量級銀牌。體育署提供
楊森賽後難掩激動，「賽前知道兩個量級合併比賽，我想著真的盡力就好。沒想到比賽結束後，主辦單位過來告知要上頒獎台，還一頭霧水，後來才知道原來拿下銀牌。


楊森備戰世運會有成，每個項目都打破自己的最佳成績，尤其是蹲舉項目，更以440公斤打破120公斤級的世界紀錄。教練許小莉表示，楊森過去兩年世錦賽都要挑戰蹲舉世界紀錄，卻都無法成功，這次能在世運會完成這個目標，真的是非常不容易。

楊森賽後表示，原本是把破蹲舉世界紀錄的目標放在今年世界錦標賽，沒想到能在世運會完成，讓他更有信心，接下來會繼續努力訓練，希望在世錦賽能更上層樓。

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