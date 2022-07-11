世運／台灣之光!　楊森破記錄摘銀

伯明罕世界運動會第 3 日，台灣健力好手楊森、田基森參加男子超重量級項目，分別拿下銀牌及第 4 名佳績，目前台灣代表隊單日收獲 3 面銀牌，累積 4 銀 2 銅。

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楊森本次賽事表現精采，其中蹲舉 440 公斤，一舉打破世界紀錄。另外，臥推 322.5 公斤、硬舉 332.5 公斤，總和 1095 公斤，總積分 107.68 分，排名第二，最終拿下銀牌。

另一名好手田基森則以蹲舉 417.5 公斤、臥推 310 公斤、硬舉 355 公斤，總和 1082.5 公斤，總積分 104.97 分，拿下第四名。

本屆世運會健力男子超重量級賽事，為 120 公斤級與 120 公斤以上級合併舉辦，選手舉起的重量搭配公式計算出的積分，決定最終排名。

體重 114.8 公斤的楊森，面對超重量級選手驚人的開把重量，他選擇相信教練的安排，比賽過程沒有看成績，順其自然去拚，搶下銀牌讓他驚訝不已。

▲我國伯明罕世運會選手楊森(左）獲得健力超重量級銀牌。體育署提供

楊森賽後難掩激動，「賽前知道兩個量級合併比賽，我想著真的盡力就好。沒想到比賽結束後，主辦單位過來告知要上頒獎台，還一頭霧水，後來才知道原來拿下銀牌。

楊森備戰世運會有成，每個項目都打破自己的最佳成績，尤其是蹲舉項目，更以 440 公斤打破 120 公斤級的世界紀錄。教練許小莉表示，楊森過去兩年世錦賽都要挑戰蹲舉世界紀錄，卻都無法成功，這次能在世運會完成這個目標，真的是非常不容易。