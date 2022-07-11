Novavax疫苗接種踴躍 高雄市新增4站今晚8點開始預約
高雄市接種Novavax疫苗踴躍，高市府決定將於7月15日在慈濟岡山園區、五甲龍成宮，7月16日在宏南訓練教室、小港社教館開設接種站施打疫苗，以上站點欲施打第1到4劑者，7月11日晚上8點可開始預約。市長陳其邁提醒，符合第四劑接種對象或18歲以上尚未接種1-3劑的民眾，若欲接種Novavax疫苗，可上高市府衛生局網站查詢也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。
另欲施打第3到4劑者，可於7月15日在鳳山行政中心大禮堂預約莫德納，及家樂福愛河店預約BNT。7月16日在鳳山行政中心大禮堂預約BNT，及家樂福愛河店預約莫德納。４站接種，並於今晚８時開始預約，
高雄市今天新增2,018例確診，盛行率達17.25%，其中65歲以上長輩盛行率12.84%，衛生局簡任技正潘炤穎也提醒，全球BA.4及BA.5病毒變異株疫情升溫中，為確保家人及社區安全，入境居家檢疫者務必遵守一人一戶規範，接送入境親友時也請務必落實車上防疫措施。
潘炤穎指出，高雄市目前負壓隔離及專責病房1577床，空床率60.8%。疫苗接種方面，65歲以上長輩第四劑疫苗接種率24.4%，雖高於全國平均20.5%，為降低長輩風險，衛生局提醒尚未接種的長輩能可自行前往社區合約基層診所或社區接種站施打疫苗，7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。
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