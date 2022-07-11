《素還真》瑞士奇幻影展奪大獎 黃文章代胞弟黃文擇致謝
霹靂布袋戲電影《素還真》在台北電影獎橫掃5獎，囊括最佳動畫片、最佳造型設計、非正式競賽的媒體推薦獎、會外賽的LINE TODAY觀眾票選海報獎，66歲已故布袋戲大師、「八音才子」黃文擇也榮獲傑出技術獎，如今再傳捷報，《素還真》在瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF），拿下亞洲競賽單元的觀眾票選最佳電影獎。
3日首映時，影後不少觀眾來詢問拍攝手法，得知大部分畫面是由操偶師控制偶戲而來時，令觀影者震驚不已。在4日獲邀出席該影展座談會時，聯合監製陳義方及現場指導暨資深操偶師林奎協，更是親身與海外影人分享布袋戲文化的東方武俠魅力與《素還真》的拍攝歷程，精緻的偶戲搭配單口配音的表演形式，引起海外影人關注。
霹靂布袋戲近年國際化成績有目共睹，除了上述兩大電影盛會外，《素還真》在6月入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節Merry-Go-Round單元。7月也確定入選第26屆加拿大奇幻電影節（Fantasia International Film Festival）亞洲區觀摩影片，並將角逐亞洲電影最佳觀眾票選獎。
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，國際化一直是霹靂近年的重點經營策略，「我們希望將優美的台灣布袋戲文化帶給全世界的觀眾，與他們分享東方武俠及江湖情義的迷人之處，讓他們看到全球唯一將偶戲藝術升格成娛樂產業的霹靂，跳脫傳統窠臼的同時，也擁抱NFT、區塊鏈與數位科技。」
《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展將於111年7月6日至17日在國家電影及視聽文化中心舉辦，黃文擇聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，但黃文擇一生配音過超過4000個不同角色的聲音，因此被戲迷敬稱為「八音才子」。