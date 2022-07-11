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《素還真》瑞士奇幻影展奪大獎　黃文章代胞弟黃文擇致謝

▲《素還真》現場指導暨資深操偶師林奎協在瑞士紐沙特影展座談會現場示範操偶。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲《素還真》現場指導暨資深操偶師林奎協在瑞士紐沙特影展座談會現場示範操偶。（圖／霹靂國際多媒體提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-11 19:44:032022-07-11 19:48:30

霹靂布袋戲電影《素還真》在台北電影獎橫掃5獎，囊括最佳動畫片、最佳造型設計、非正式競賽的媒體推薦獎、會外賽的LINE TODAY觀眾票選海報獎，66歲已故布袋戲大師、「八音才子」黃文擇也榮獲傑出技術獎，如今再傳捷報，《素還真》在瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF），拿下亞洲競賽單元的觀眾票選最佳電影獎。

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▲素還真與瑞士紐沙特影展觀眾互動，大家對精緻的戲偶感到非常好奇。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲素還真與瑞士紐沙特影展觀眾互動，大家對精緻的戲偶感到非常好奇。（圖／霹靂國際多媒體提供）
3日首映時，影後不少觀眾來詢問拍攝手法，得知大部分畫面是由操偶師控制偶戲而來時，令觀影者震驚不已。在4日獲邀出席該影展座談會時，聯合監製陳義方及現場指導暨資深操偶師林奎協，更是親身與海外影人分享布袋戲文化的東方武俠魅力與《素還真》的拍攝歷程，精緻的偶戲搭配單口配音的表演形式，引起海外影人關注。

霹靂布袋戲近年國際化成績有目共睹，除了上述兩大電影盛會外，《素還真》在6月入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節Merry-Go-Round單元。7月也確定入選第26屆加拿大奇幻電影節（Fantasia International Film Festival）亞洲區觀摩影片，並將角逐亞洲電影最佳觀眾票選獎。

▲《素還真》聯合監製陳義方親赴瑞士出席紐沙特影展座談會。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲《素還真》聯合監製陳義方親赴瑞士出席紐沙特影展座談會。（圖／霹靂國際多媒體提供）
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，國際化一直是霹靂近年的重點經營策略，「我們希望將優美的台灣布袋戲文化帶給全世界的觀眾，與他們分享東方武俠及江湖情義的迷人之處，讓他們看到全球唯一將偶戲藝術升格成娛樂產業的霹靂，跳脫傳統窠臼的同時，也擁抱NFT、區塊鏈與數位科技。」

▲黃文章現身瑞士奇幻影展。（圖／霹靂國際多媒體提供）
▲黃文章現身瑞士奇幻影展。（圖／霹靂國際多媒體提供）
《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展將於111年7月6日至17日在國家電影及視聽文化中心舉辦，黃文擇聲線多變且寬廣，在生、旦、淨、末、丑的詮釋轉換游刃有餘，以模仿外界聲音為其最大特點的琴鳥來說，能模仿出40多種聲音，但黃文擇一生配音過超過4000個不同角色的聲音，因此被戲迷敬稱為「八音才子」。

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