立陶宛擴大限制俄飛地貨運　克宮擬聯合行動反制

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俄羅斯8日警告立陶宛和歐盟，往來加里寧格勒（Kaliningrad）的部分貨品運輸未來幾天若沒恢復，俄國將採取「嚴厲反制措施」。
法新社報導，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）針對立陶宛「非法」運輸限制對加里寧格勒造成的影響，討論可能的聯合反制行動。
克里姆林宮在聲明稿中說：「特別凸顯立陶宛對運往加里寧格勒貨物實施的非法限制情況。」
「在這樣的脈絡底下，討論到部分可能的聯合措施。」
蒲亭和魯卡申柯會談後，發表了這項聲明。
路透社報導，加里寧格勒州長今天提議全面禁止俄羅斯和波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞之間的陸路貨物移動，迫使他們利用加里寧格勒的港口。
加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示：「這將提供（我們）海運承運商活動，提供加里寧格勒港口作業，歐盟制裁已對加里寧格勒港口帶來重大打擊。」
由於歐洲各國政府、市場和企業憂心俄羅斯可能在原訂10天維修期後，繼續關閉運輸天然氣到德國的單一天然氣運輸管線，歐盟更新貿易限制。
加里寧格勒和北約成員立陶宛及歐盟成員波蘭接壤，仰賴經過立陶宛的鐵路和公路運輸多數商品。自6月17日歐盟制裁後，部分從俄羅斯本土到加里寧格勒的貨運運輸中斷。
人道物品或食品等生活必需品，則在豁免名單之列。
在擔心升高和俄羅斯的對峙下，孤立加里寧格勒引發的爭議，考驗歐洲落實制裁的決心。對克里姆林宮祭出的一些制裁，已讓莫斯科陷入債券違約。
歐盟官員在德國的支持下，6月底尋求折衷方案以解決對峙情況，然而消息人士告訴路透社，蘇聯時期曾受莫斯科統治的立陶宛持保留態度，認為這樣可能會被視為對克里姆林宮讓步。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110710