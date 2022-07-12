全家「蒙布朗霜淇淋」曝光！條條編織：這難度店員要哭了
全家霜淇淋也有「隱藏版」？有網友在社群曬出自己跟風買的霜淇淋，但造型卻跟大家打卡的照片長得不太一樣，網友驚呼是麻花捲霜淇淋、雷鬼冰淇淋、麵條霜淇淋，紛紛敲碗詢問在哪買，意外曝光全家之後將推出的新造型「蒙布朗」霜淇淋，還有人打趣表示，店員擠霜淇淋的難度越來越高。
成功打下霜淇淋江山的全家超商，除了不斷開發新口味，去年首度導入「圓滾滾」霜淇淋，只有圓滾滾販售店才買得到，目前約101間門市導入，其餘則是一般霜淇淋機台。不過卻有幸運網友買到新造型霜淇淋，外觀呈現條狀交纏，像極了甜點蒙布朗，吸引其他人大讚：「這紋路太美了」、「麻花捲霜淇淋」、「編織的欸」、「全家霜淇淋的新高度」。
據了解，這是全家超商還在測試階段的新品，繼去年開賣圓滾滾造型霜淇淋後，全家透露，近期剛從日本引進「蒙布朗」出料口，霜淇淋擠出後像化身蒙布朗甜點，會呈現一條條粗細分明的特色造型，目前只在台北市中山區的全家長賓店販售，預計今年拓展到全台60間店鋪。
霜淇淋新造型成功吸引消費者目光，不過也有人認為圓滾滾霜淇淋看起來「比較大支」，全家則表示，一般造型、圓滾滾及新造型「蒙布朗」，3種霜淇淋的用量都是相同的。也有吃過「蒙布朗」霜淇淋的民眾分享，圓滾滾霜淇淋感覺比較紮實，蒙布朗霜淇淋似乎比較快融化，但因為一條一條流線型，吃起來好像有比較滑順的感覺。