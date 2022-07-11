名家論壇》李兆立／最創新的保守派　安倍留給台灣的啟示

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在台灣的我們或許早已習慣政治人物扮裝，但在日本的保守政治風氣下，安倍出身政治世家，又作為保守黨黨魁，竟然以首相之尊扮成電玩角色，根本是破天荒的創舉。難怪安倍在幾年後受訪時也坦承，他一開始其實是反對扮裝的。革命性的舉動。
更重要的是，扮成瑪利歐並非這位「最創新的保守派」唯一的創舉，安倍在三大面向上勇敢「衝撞常識」的積極作為，更是改寫日本乃至於整個東亞的發展軸線，值得一一來談。
第一個「衝撞常識」：憲改
日本目前的「和平憲法」是二戰後的產物，當時確實有其歷史背景，以及讓日本重建國際信任的必要。然而目前東亞情勢早已大大不同，日本長年在美日安保下，不僅成為東亞區域穩定的支柱之一，也有投入更多援助的國際期待。換句話說，是否還要對日本自衛權維持如此限縮，的確有檢討的必要性。
然而，這樣重大的憲政討論，一直要到安倍勇敢提出倡議，對日本憲法的「常識」才終於被撼動。直到現在，已成為岸田文雄首相宣示要延續推動的「安倍遺願」。這樣重大的進展，絕對不是單單一句「討好保守派」的批評就能輕率論定。
第二個「衝撞常識」：安倍經濟學
除了憲政民主，日本另一個長期陷入一灘死水的就是經濟。自從1990年初的泡沫經濟崩潰後，日本就深陷「平成大蕭條」的經濟困局，也成為其後16任首相爭取上任的必考題。
然而，16任首相中，真正撼動這個困局的就只有「安倍經濟學」，也就是超寬鬆貨幣政策、財政支出、結構性改革的「三箭計畫」，既便迄今效果正反互見，中長期也有待驗證，但國際專家都肯認安倍對於打破通縮困境的開創性。
第三個「衝撞常識」：區域安全
同樣由於二戰因素，日本長期以來的外交參與明顯比較自我設限，東亞區域議題也唯美國馬首是瞻。既便後來在經濟援外領域大展拳腳，其他外交表現與國力實在遠遠不成正比。
然而，當冷戰結束及中國崛起改寫了區域遊戲規則後，很長一段時間以來，日本也就只能緊跟美國的亞太政策，來決定自己與中國、北韓及台灣的關係。當美國把重心擺在中東及反恐戰爭時，日本就任由中國在東亞攻城掠地；當美國「再平衡」及重回亞洲，甚至組建圍堵中國的防線時，日本才又重拾抗衡角色。
但這樣的「常識」，再度被安倍打破。例如從冷戰時期遺留下來，大國之間「保持對抗但不衝突」的利器「戰略模糊」，安倍就敢勇於指出這無助於台海穩定，而應改為「戰略清晰」。此外，美國目前主打的「四方安全對話Quad」及「印太經濟架構IPEF」，其實原來都是安倍的倡議，形同讓日本從區域秩序的跟隨者，搖身成為設計者。
安倍如何愛台灣，這陣子已經有非常多的相關報導和專文，供大家哀悼追憶。除了這個些，我們應該可以多著墨在同樣身為邊緣的島國，安倍留給了台灣什麼啟示。
而正如前文所述，安倍面對困局，並不會囿於困局中的「常識」，反而是勇敢挑戰現狀，這些「創見」其實也並非天馬行空，只是回歸客觀事實，直面根本問題。憲政秩序不正常，就推動憲改；深陷通縮困境，就推動經濟改革；戰略模糊無法嚇阻中國，就倡議戰略清晰。
雖然出身「保守」，卻無懼於修正「常識」。正是因為安倍這些創見都直面客觀存在的問題，所以才能得到共鳴，進而在他卸任及身故後，持續影響日本及區域發展。這就是台灣面臨各種打壓困境時，應該學到的啟示。
●作者：李兆立／行動時代策略長
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