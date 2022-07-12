獨／網紅夏筠婷轉型CEO！6千元起家　靠自己擁上億身價

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H.B.D品牌，取名意寓為「希望每個女生每天都過得像生日般精緻」。這品牌寓意不但代表了對所有女性的愛，也代表了自身對於生活品質的堅持。由於創業路上努力不懈的個性和對產品品質的細膩，受到眾多女性粉絲信任支持，品牌也創造出了驚人銷售量，至今旗下菁英經銷商人數多達250人以上。
然而事業經營得有聲有色，夏筠婷說一路上不順遂超乎想像！因為年輕，曾經被廠商看不起，也遇過酸民嘲諷，但她反而認為是「自己不夠強，才有人這樣敢跟我講話」，立志以實力說話，如今女生粉絲也直線飆漲。
她分享內心的兩位偶像，鴻海科技集團創辦人「郭台銘」和美國流行樂壇天后「碧昂絲」。她佩服郭台銘在工作上的成就，且那些堅持和努力直至現今仍是如此，還說道「我每次想到他，就覺得我憑什麼休息？」同時，她也欽佩碧昂絲的強大女性力量，以及能同時把家庭和事業都顧得完美的能力，是她心目中的女性代表。
夏筠婷成功從網紅轉型企業家，她認為女性愛自己的方式其一很重要的，就是要有自己的事業重心，對談中她還盼望成為全台灣前50大富豪，展現出強大的企圖心，強調兩性平等，男人的雄心壯志她有，更兼備了男人沒有的溫柔細膩。
買跑車正是她事業的里程碑，提及車子，夏筠婷露出甜笑說「我的心裡住了小男孩」，收集到跑車正是她的夢想，尤其踩下油門的引擎聲浪，更能深深地療癒她，Lamborghini Aventador SVJ、PORSCHE 911 GT3、PORSCHE 992carrera S、BMW M2是她的囊中物。
直至現今創業仍是不少人的夢想，夏筠婷則以過來人的身分給出建議，她直白地說「你不一定會成功，創業沒有一定成功，但一定有收穫。創業就像國父革命，需要努力更要犧牲。」，認為創業想談到成功，必須得先花全部的精力和努力，才有可能有那麼一點夜空星星。（編輯：陳雅雲）
夏筠婷instagram傳送門：@hsia.vv