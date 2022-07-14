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專訪／《原子》夏浦洋爆「曾想拍BL劇」 原因一聽超傻眼

▲夏浦洋參加《原子少年ATOM BOYZ》直呼「終於圓夢了。」（圖／記者陳明安攝）
▲夏浦洋參加《原子少年ATOM BOYZ》直呼「終於圓夢了。」（圖／記者陳明安攝）

記者李亞妮/專訪

2022-07-14 14:00:002022-07-14 15:04:03

來自凱渥的夏浦洋7月18日將滿25歲，他是這次選秀節目《原子少年》年紀最大的選手，一路走來他始終不放棄、實踐追夢，雖然他已嘗試演員、模特兒的星路角色，卻直到參與選秀節目《原子少年》，才直呼「終於圓夢了！」可惜他所屬的火星以77.8分遭到淘汰，未能晉級最後一戰。歷經這成長的大蛻變，夏浦洋接受《NOWnews今日新聞》專訪，親吐心境上的轉變，以及未來方向。

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夏浦洋從小學習舞蹈多年，曾有「舞蹈複製機」稱號，能夠在極短時間內完整複製一首歌，8歲時還曾當過周杰倫演唱會的童星舞群，一直以來都朝唱跳男團前進的他，進入經紀公司後卻苦等不到成團機會，直到接觸選秀節目《原子少年》，才往夢想舞台更近一步，所屬星球「火星」遭到淘汰，他親吐畢業感想表示，最重要的是過程，雖然沒辦法走到總決賽，但火星每位成員仍把握機會，在最後一場表演，每個人都是用盡全力在跳，也很感動火星在《原子少年》中有一個代表作。


▲夏浦洋親吐畢業感言表示，最重要的是過程，每一位到最後一刻仍是盡全力表現。（圖／記者陳明安攝）
▲夏浦洋親吐畢業感言表示，最重要的是過程，每一位到最後一刻仍是盡全力表現。（圖／記者陳明安攝）
回憶起從最初參賽到遭到淘汰，自己飽嚐悲喜心境的洗鍊以及想法上的轉變，他嚴肅地說「真的改變了很多」，最初是抱持著好好表演、展現自己魅力的想法，從第一集還懞懞懂懂、第二集尋找火星的定位，經過調整與所有人的力挺，火星逐漸朝訂定的方向前進，夏浦洋打趣的表示，雖然火星的舞蹈實力在裡面是偏弱的，但是把最初的舞蹈影片，拿出來跟現在相比，真的差很多，代表大家咬牙吃苦磨出的成績。原本不在意比賽，到有決心想要活在舞台上，必須接受賽制、接受不同的練舞方式、接受不同成員的加入，「我們火星經歷很多事情，但都是很正向的」夏浦洋說。

說到演藝圈就閃出光芒的他，很感謝一起奮戰夥伴們，因為自己待在這圈子比較久，已有一些心得，而有些年紀比較小的弟弟，是參加《原子少年》才踏入這一行，還處在一知半解的階段，但他知道機會得來不意易，必須好好把握每次演出，他也把這樣的精神渲染給身邊的成員，慢慢的大家一起凝聚出向心力，做好每一次演出。


▲夏浦洋雖然從《原子少年》中畢業，但仍會以不同身份，活躍在舞台上。（圖／記者陳明安攝）
▲夏浦洋雖然從《原子少年》中畢業，但仍會以不同身份，活躍在舞台上。（圖／記者陳明安攝）
從《原子少年》畢業，夏浦洋談到未來規劃，第一個想到的還是希望火星有機會出道，他卸下《原子少年》身份後，會回歸到演員、模特兒本業上，不侷限自己的道路，被問到如果有機會「為藝術犧牲，全裸、拍寫真集，你OK嗎？」、「或是有床戲、吻戲的邀約可以接受嗎？」，他也毫不猶豫表示「為藝術犧牲可以呀，畢竟本身就喜歡藝術、時尚這些東西」，至於拍戲尺度多大，夏浦洋竟自爆曾經有想拍BL劇，原因竟是「很想紅」，逗得現場哈哈大笑。不過他收起玩笑，誠懇的表示，雖然沒有演過，但是可以接受BL劇，更分享在一次試鏡中，導演要他「跟椅子做愛」，他當下被震驚到，事後才體會出導演的用心，不管對方是活的還是物品，「演戲」就是要突破你的想像，也因為那次試鏡，對表演有更深一層的了解。


最後他說出對自己三個hashtag「#活潑陽光 #72變 #運動健將」，把握每次得來不易的機會，堅定地往目標前進！


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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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