《雷神索爾4》全台票房破億！猛男電臀無碼版迷倒全場
今夏最強漫威超狂新作《雷神索爾：愛與雷霆》，於7月6日搶先美國在台上映，果然為漫威電影宇宙再添票房紀錄，上映首週勇奪全台票房冠軍，開片首周衝上1億845萬，全球票房更是勢如破竹穩坐第一，上看突破三億美元大關！
《雷神索爾：愛與雷霆》一上映便廣獲影迷喜愛與好評，美國電影評分網站爛番茄觀眾好評新鮮度高達81%，除了導演塔伊加維迪提不按牌理出牌的招牌另類喜感，全面戳中觀眾笑點，片中彩蛋也再度令人驚喜連連，女雷神的超強登場令人驚豔，索爾電臀無碼全見版更是迷倒全場！
電影全台上映首週果然勇奪票房冠軍，創下高達1億845萬的票房數字，為漫威電影宇宙系列再添傲人賣座紀錄！美國上映首日票房高達近七千萬美元，首週總票房上看一億五千萬，加上全球同步上映、各國全面如期開出紅盤後，令全球首週更上看突破三億美元大關，更令維迪提超越自己接手後打破前作紀錄的上一集《雷神索爾3：諸神黃昏》！
《雷神索爾：愛與雷霆》亦獲各界影評讚揚，《綜藝報》：「不只笑料意想不到，更充滿豐沛情感。」《紐約郵報》：「既娛樂滿點又創意十足，為漫威電影注入靈魂。」《英國Total Film雜誌》：「超狂笑料令人笑到臉頰痠痛！」英國Empire雜誌：「又一索爾經典冒險之旅！」