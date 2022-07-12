賴清德赴日悼念安倍　陳致中：「弔唁外交」經典範例

副總統賴清德赴日弔唁前首相安倍晉三的喪禮，將與美國前總統川普、南韓國務總理等各國領導人、政要併肩而坐，對此，高雄市議員陳致中11日晚間在臉書貼文呼籲大家真的不要驚訝！ 除認為這是「弔唁外交」的一次經典範例外，也讓他想起陳水扁總統任內參加教宗若望保祿二世追思彌撒時不僅成為台灣第一位到訪教廷的總統，也意外促成台灣總統與美國弔唁團的老布希及柯林頓前總統握手寒暄致意。
陳致中表示，沒有任何人希望悲劇發生而促成弔唁外交，但是當其出現時，外交處境艱難的台灣則必須積極把握。日本媒體登出賴副總統赴安倍自宅弔唁的畫面，讓他不禁憶起2005年4月8日，因為天主教已故教宗若望保祿二世的追思彌撒，而促成台灣現任總統有史以來第一次踏入歐洲土地、亦是第一次旋風式到訪邦交國教廷（因為中國的壓力，我們的總統一直到不了教廷，這是很殘酷的外交現實）。
陳致中回憶著說，當年陳水扁總統搭乘華航專機飛抵義大利羅馬獲得元首級禮遇，彌撒現場與全世界150多個國家元首、總理、政要、代表團成員齊聚聖伯多祿大教堂，依據教廷安排，按照國名ROC字母，陳總統坐在第一排第四位，兩邊分別是喀麥隆總統及巴西總統夫人，也因為出席彌撒，意外促成台灣總統與美國弔唁團的老布希及柯林頓前總統握手寒暄致意。
陳致中感慨的認為，在北京的壓力下，賴副總統訪日成為台日斷交五十年來最大的突破，雖然府方低調以對，但毫無疑問也將台日關係推上一個最高峰。這彷彿可以說是生前將台日友好的推動念茲在茲、不願讓台灣感到絲毫孤單的安倍首相，在天上感到欣慰也能露出溫暖微笑的一件事了！