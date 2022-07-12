專訪／《原子》掀偶像潮！操盤手詹仁雄揭祕4致勝關鍵

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新舊媒體的融合：抓住所有族群目光
一檔綜藝節目的成功，絕對不是一人成就，說到《原子少年》廣受歡迎，總製作人詹仁雄認為最大關鍵就是加入年輕人，將製作權力交到新世代手上，包括製作人謝皓倫的工作團隊，大多都是30多歲、不超過40歲，盡量讓工作人員年輕化，更貼近目標群眾的喜好，和網紅們的積極互動，讓選秀節目更加走入人心。
但詹仁雄要的不僅於此，除了新媒體造勢，他心繫的是這些未來偶像們，要獲得一般大眾的認可。一直讓他無法釋懷的是，許多沒有專業知識或受過訓練的人士，成為娛樂圈的話題人物，掌控輿論走向，他更想培養出真的能表演的偶像人物，讓他們站上舞台，成為聚光燈的焦點。
詹仁雄不諱言《菱格世代DD52》在年齡族群迴響不錯，首場見面會門票秒殺，也拿到金鐘獎肯定，但在傳統媒體未能擁有足夠知名度，所以操盤《原子》時堅持新舊媒體都不能放過，爭取在中視、三立、TVBS、《NOWnews今日新聞》多個頻道播出，即使電視台授權費用不高，但能讓選手們進入大眾的視野裡，相對程度的一種讓利，果然換來大量新聞曝光。
618首場見面會不只有學生，更多是經濟能力富足的上班族，甚至是父母帶著小孩全家福一起朝聖，從3歲到80歲，都臣服於少年的魅力，新舊媒體的融合產生了極大綜效。詹仁雄坦言會看網紅的節目Reaction影片，汲取外界意見，特別提及「放鬆兄弟」奕寬老師的評論非常有趣，甚至認為他具有當藝人的潛質。
前所未有的賽制：跳脫傳統抄襲質疑
套句電影《食神》裡的台詞，「比賽就是這樣，就像跑步游泳一樣，還不是你做什麼他就做什麼！有什麼好抗議的？」選秀比賽潮方興未艾，卻總會有抄襲話題質疑，其實，重點就是觀眾看得開心就好了。與其被網友嚴厲詞語束縛，詹仁雄寧願跳脫窠臼，再創新的選秀賽制，「以團成名」的做法不是首創，卻是一步險棋，新賽制代表新挑戰，觀眾是否買單，是製作單位的一大考驗。
儘管《原子》寶藏少年眾多，但80位各有擅場的少年們，外貌、特色、專長不一，要分門別類著實困難，何況若非自己屬意的團體，需要長期磨合，能否擦出火花，讓製作團隊苦思許久，不斷的調整修正，讓他們分屬於不同屬性的8大星球，以貼近特色命名，詹仁雄認為，與其讓70位少年苦苦追趕前10強，不如每團都要有實力派，強者平均分散，這樣的比賽才有意思，吸引觀眾的目光。
對於初出茅廬、仍在尋覓定位的選手，專業人士的慧眼果然最準確，喜歡創作、想加入天王星的巴比，因為歌唱實力分配到金星，成就了10人10色、唱跳俱佳的「最美男團」，獨一無二的中性風格，創下前所未有的亞洲選秀之最！詹仁雄也力薦巴比與陶喆合作，不抹滅其創作實力，兩全其美的方案，讓巴比感動到不行。
而原本抗拒可愛風的街舞高手李秉諭、林毓家，加入水星後，高度反差萌圈粉無數，隨著賽程逼近尾聲，水星脫胎換骨，成為又酷又殺的童顏男團，吸引不少唱片公司詢問發片機會，更是證明這個賽制「確實有點東西」，不確定性正是節目最迷人之處。
當然這個賽制奏效，更要歸功原創音樂太加分，《原子少年》的兩位音樂製作人于傳勇、彭柏邑，創作風格跨度極大，無論是韓風、中國風，快慢歌都能讓人朗朗上口，這些招牌金曲讓少年們都有了底氣，能唱能跳、性感、可愛風格自由切換，像《怎麼會》、《Freaky Love》、《不為什麼》這幾首超洗腦的新歌，讓《原子》未來即使節目播畢，這些經典金曲仍會餘音繞樑，少年們也不被分團定義侷限。
在一般選秀比賽的激烈競爭，難免有選手經紀公司互相角力，粉絲各為其主，到最後為偶像互撕的情境，在《原子》並不顯著，反而在各團成員間的聯盟合作後，產生了惺惺相惜，少年們各自努力，為彼此加油打氣，無意間產生各種跨越星球的CP出現！像是天王星高胥崴、金星蔡朕成為《原子》爸媽組合，唱將MAX則是所有選手推崇的超暖心大哥，少年們甚至另組小分隊「亞特蘭提斯」，讓這個賽制多了一份溫馨、減少了一份惡意。
開錄前全員簽約：造星系統雙向奔赴
詹仁雄想做的一條龍造星系統，除了製作、經紀、唱片，還有後續的周邊商品、NFT發行，甚至是偶像劇、漫畫、小說的延伸，這個元宇宙的概念，讓粉絲經濟的產值達到最大化，若藝人是一道商品，生產與設計中的陣痛期，都是不可避免，把夢想做到最大的人，必須眼觀全局，先設想好每一步的成功與否，如何應變，方能成就大事。
《菱格世代DD52》選出冠軍團G.O.F，卻只發行一張專輯，沒有後續活動，讓粉絲感到惋惜，詹仁雄坦承當初事先規劃有疏忽，沒有跟每家公司簽好約，成團後沒有共識，才會導致後續發展受阻。為了記取教訓，不再重蹈覆轍，這次《原子少年》開錄前，事先和80位少年簽好經紀約，若他們已有經紀公司，就會劃分經紀、唱片、戲劇不同領域的規劃，目前冠軍團、人氣團確定會和滾石、索尼公司發行專輯之外，也積極為少年們籌備團綜、音樂、戲劇多面向發展，避免「出道即巔峰」的窘況。
在殘酷淘汰的賽制中，有些優秀少年未能入列，讓粉絲們深感不平，詹仁雄也向《NOWnews今日新聞》吐露真實心聲，有些選手會離開，並非實力不足，而是人氣看漲後，就有其他有心人士跳出來，表明能拿到更好資源，讓選手單人出道，其經紀公司表達不願成團意願，主動放棄錄制節目權利，關於這點，他略為無奈地說，按照合約來說，這個方式是違約的，但他認為合作關係不能強求，不願意追究。
良禽擇木而棲，藝人成名後另尋更好資源，在演藝圈屬於常態，他提到林宥嘉、蕭敬騰、徐佳瑩這幾位選秀比賽出身的選手，一直和最初簽約的唱片公司合作，發展順風順水，頗有感觸地說，長期合作有默契，也是好事一樁。
當疫情危機來襲：隨機應變製造轉機
《原子少年》在疫情期間開棚錄製，儘管錄影次數不多，但每次工作日包括選手、梳化妝師、來賓、攝影、燈光、布景等幕後人員動輒1、200人，可說是一項浩大工程，每回開棚都要錄製到深夜才能收工。這3個月期間，遭遇最大亂流可說是疫情，一度因為疫情，導致40多人確診，延宕了一次錄影，選手排練時間壓縮不到一個禮拜，必須密集練舞，影響到表演成果，讓詹仁雄非常心疼。儘管期間停播了兩週，因為《原子》播映平台的廣泛，幾乎週週都有曝光，這段期間選手週日時段仍出席《NOWnews今日新聞》企劃的舞蹈大賽，讓節目並未因此退燒。
至於選手人氣高升後，開始在網路上被爆料戀情或劈腿等黑料，有人因而退賽，他認為這本就在比賽的風險考量，並不算是大事，節目開錄之前，他就表明不會下「禁愛令」，除非有行為觸法之虞，希望讓選手有更多生活體驗，將感受化為創作靈感，這點未來也不會改變。
選秀之王的心中遺憾：想讓他們站上更大的舞台
從外界觀點來看，《原子少年》的確成功了，開播至今3個月，兩場見面會門票秒殺，8月即將還有兩場大型演出，即使尚未出道，選手已有商演活動，以及戲劇、電影邀約，全方位發展指日可待，詹仁雄提起這些少年們，仍和開錄之前一樣，依舊笑得開懷，不只因為創造了收益，更欣喜的是將這些細心挖掘、小心翼翼懷揣著的寶藏少年，展現在大眾眼前，獲得認同的滿足成就感。
詹仁雄謙虛地為節目表現打了85分，希望少年們能有更多廣告代言、表現機會。被問到有沒有遺憾？他略有感觸地說，這次與中視合作，電視台給予很多錄製期間的協助，全力支持《原子少年》的誕生，很感謝對方支援，若是條件環境允許，一直都想讓少年站上更大的舞台，在影音、燈光設備更完備的攝影棚錄製節目。就像舉辦大型見面會，台灣往往只有千人小型場地與容納上萬人等級的巨蛋，很難有中間等級的場地，辦活動必須評估觀眾的經濟能力定奪，這是主辦單位必須取捨的考量。
從年輕族群來看，《原子少年》這檔節目斬獲豐富，成功製造網路話題，在傳統媒體有曝光，和網紅們互動流量爆表，加上見面會與周邊商品的實質收益，80位少年揮灑青春的代價沒有白費，冠軍團出爐當晚，底定出道的選手激動落淚說，這一年訓練期間，為了扛起家計，白天下班後還要趕來練團，每天只睡2、3小時，家人一直都勸他「別做夢了，當偶像是有錢人的事」，沒想到自己能走到最後。
詹仁雄認為，男人的眼淚格外珍貴，滴滴都滋潤了他這趟造星之旅的初衷。儘管一千個人眼中，就有一千個哈姆雷特，他始終認為，做選秀節目從不是自己開心就好，而是要創造製作方、選手、觀眾的三贏局面，他的一小步提攜，將是這80位太陽系新星邁向不同人生的一大步。