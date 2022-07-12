萬四保衛戰！美股跌、國安基金不進場 台股早盤跌300點
中國疫情升溫，再加上美債殖利率倒掛，使美股四大指數昨（11）日皆走跌，其中費半指數跌逾2%。亞股今（12）日也同步走弱，日股跌1.7%、韓股跌1.1%。而國安基金昨日開會決議暫不進場護盤，台北股市今日電金弱勢走跌，早盤大跌300點左右，下殺來到14041點附近，跌幅2%，展開萬四保衛戰，而台積電早盤也重摔9元，來到453元。
美股道瓊指數11日下跌164.31點，或0.52%，收31173.84點；那斯達克指數下跌262.71點，或2.26%，收11372.6點；標普500指數下跌44.95點，或1.15%，收3854.43點；費城半導體指數下跌64.3點，或2.46%，收2553.7點。
台北股市今日早盤大跌300點左右，下殺來到14041點附近，跌幅2%，展開萬四保衛戰。權值股台積電領跌，早盤跌9元，來到453元，跌幅1.9%。聯電也跌2%，來到37.75元。聯發科同樣跌近3%，來到618元。鴻海跌近1%。
其他重要電子股如南亞科、華碩、宏碁、友達、群創、和碩、大立光、旺宏、世界先進、力積電、英業達、日月光跌幅超過1到3%。不過，國巨砸58億元，再度啟動庫藏股，早盤逆勢走揚漲逾2%，來到310元。而華星光也漲3.7%，來到28元。士紙也漲逾3%，寶雅與光環同樣逆勢抗跌漲逾4%，巨大也漲2%以上。