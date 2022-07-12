英國保守黨：新任首相9月5日出爐　11人爭大位

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具影響力的保守黨國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）今天概述了黨魁選舉的時間表。
1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）告訴媒體，提名程序將於明天正式啟動並結束，新任首相將於9月5日國會暑期休會結束時就任。
路透社報導，負責籌辦黨魁選舉的1922委員會表示，候選人至少需要從358名保守黨籍國會議員手中拿到20張票，才能進入13日的首輪投票。
首輪得票數低於30票者，將在14日舉行的另一場投票前遭淘汰。幾乎所有競選者都承諾將大幅減稅，以贏得同僚支持。
保守黨議員將藉由一連串投票，將目前的名單縮減到最後2人，在每輪投票後淘汰得票數最少的候選人，最後再由黨員選出獲勝者。
爭取取代強生的人選包括財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、貿易政策國務大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、國會議員基希蒂（Rehman Chishti），以及外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110712