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肯德基「咔啦整隻雞」今開搶！全台1.4萬組：有雞屁股欸

▲肯德基今日上午10點半開放預購「咔啦整隻雞」派對餐，全台限量1.4萬組，預計沒多久就會完售。（圖／肯德基提供）
▲肯德基今日上午10點半開放預購「咔啦整隻雞」派對餐，全台限量1.4萬組，預計沒多久就會完售。（圖／肯德基提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-12 09:52:012022-07-12 09:54:02

你看過整隻烤雞，但可能很少見整隻炸雞。肯德基日前宣布即將推出限量新品「咔啦整隻雞」，將整隻雞裹粉下油鍋炸，並搭配蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末3種特色沾醬，讓消費者開撕大吃，全雞模樣亮相立刻吸引網友驚呼：「有雞屁股欸」、「沒有雞頭，扣一分」。

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肯德基今（12）日上午10點30分正式開放預購「咔啦整隻雞」，將整隻雞下鍋炸給客人，集結腿排、雞腿、雞翅、肋排、雞胸5大部位，同時提供三種沾醬：蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末，邊吃炸雞邊沾沙茶醬的台式口味話題十足。新品無法單點，僅推出派對餐組合，內含整隻雞之外，另有大份脆薯、原味蛋撻禮盒、1瓶可樂及3種沾醬，特價899元。

▲咔啦整隻雞就醬嗨派對餐899元，內含咔啦整隻雞、香酥脆薯（大）×2+原味蛋撻禮盒×1+大瓶百事可樂×1+沾醬 ×3（蜂蜜芥末／韓式辣醬／蒜味沙茶各一）。（圖／業者提供）
▲咔啦整隻雞就醬嗨派對餐899元，內含咔啦整隻雞、香酥脆薯（大）×2+原味蛋撻禮盒×1+大瓶百事可樂×1+沾醬 ×3（蜂蜜芥末／韓式辣醬／蒜味沙茶各一）。（圖／業者提供）
由於產能有限，每個銷售時段限量供應，因此無法直接到門市買。全台只限量1.4萬組，預計一開放就被搶訂光，肯德基也公開訂餐攻略，必須先下載好PK APP並註冊好會員，先預想幾個可接受的訂餐時間，若想訂的時段已完售，可以立即轉訂，記得調整取餐日期，不接受當日訂「整隻雞」，取餐日需設定至少是隔日，且只接受線上付款。

整隻炸雞引發消費者正反兩面看法，多數民眾直呼：「很狂」、「沒看過整隻用炸的」、「撕開感覺很多汁」，但也有網友不埋單，抱怨全雞套餐賣899元太盤、「整隻一起炸看起來就不好吃」，不過根據過往銷售經驗來看，即使批評很貴的聲浪不斷，但話題商品往往一開賣就還是被搶光。

▲由於整隻下鍋油炸，產能有限，每個銷售時採限量供應，消費者必須提前一天用APP預定，該時段數量賣完為止。（圖／業者提供）
▲由於整隻下鍋油炸，產能有限，每個銷售時採限量供應，消費者必須提前一天用APP預定，該時段數量賣完為止。（圖／業者提供）

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