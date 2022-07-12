肯德基「咔啦整隻雞」今開搶！全台1.4萬組：有雞屁股欸
你看過整隻烤雞，但可能很少見整隻炸雞。肯德基日前宣布即將推出限量新品「咔啦整隻雞」，將整隻雞裹粉下油鍋炸，並搭配蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末3種特色沾醬，讓消費者開撕大吃，全雞模樣亮相立刻吸引網友驚呼：「有雞屁股欸」、「沒有雞頭，扣一分」。
肯德基今（12）日上午10點30分正式開放預購「咔啦整隻雞」，將整隻雞下鍋炸給客人，集結腿排、雞腿、雞翅、肋排、雞胸5大部位，同時提供三種沾醬：蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末，邊吃炸雞邊沾沙茶醬的台式口味話題十足。新品無法單點，僅推出派對餐組合，內含整隻雞之外，另有大份脆薯、原味蛋撻禮盒、1瓶可樂及3種沾醬，特價899元。
由於產能有限，每個銷售時段限量供應，因此無法直接到門市買。全台只限量1.4萬組，預計一開放就被搶訂光，肯德基也公開訂餐攻略，必須先下載好PK APP並註冊好會員，先預想幾個可接受的訂餐時間，若想訂的時段已完售，可以立即轉訂，記得調整取餐日期，不接受當日訂「整隻雞」，取餐日需設定至少是隔日，且只接受線上付款。
整隻炸雞引發消費者正反兩面看法，多數民眾直呼：「很狂」、「沒看過整隻用炸的」、「撕開感覺很多汁」，但也有網友不埋單，抱怨全雞套餐賣899元太盤、「整隻一起炸看起來就不好吃」，不過根據過往銷售經驗來看，即使批評很貴的聲浪不斷，但話題商品往往一開賣就還是被搶光。