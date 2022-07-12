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石斑魚延養貸款已核1.25億元　農金局：已達目標千噸

▲為穩定石斑魚產銷，農委會提供6種政策性農業專案貸款，支應延養石斑魚業者營運所需週轉金。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）
▲為穩定石斑魚產銷，農委會提供6種政策性農業專案貸款，支應延養石斑魚業者營運所需週轉金。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）

記者許若茵／台北報導

2022-07-12 09:50:43

為穩定石斑魚產銷，農委會提供6種政策性農業專案貸款，支應延養石斑魚業者營運所需週轉金。農金局表示，從7月1日至7日申請案件均已審核完畢，總計核准金額1.25億元，延養量合計1926公噸，已達成獎勵延養措施目標1000公噸。

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6月10日中國海關總署動植物檢疫司發函表示，去年以來，中國海關多次從台灣地區輸出石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標，決定自6月13日起暫停台石斑魚輸入。

農委會轉由內銷、外銷及加工等因應，並提供6種政策性農業專案貸款，包括輔導漁業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款、農業科技園區進駐業者優惠貸款、農民組織及農企業天然災害復耕復建貸款，另符合延養補助措施資格條件者，並享有1年免息優惠，另加碼農業信用保證基金免收保證手續費。

農金局說明，石斑魚延養貸款金融措施，已協助達成延養目標，對於農漁會信用部配合農委會政策，辦理石斑魚延養相關貸款，特別予以肯定及感謝。

農金局指出，截至111年7月7日止，新貸案件已核准3件、金額330萬元，延養量合計130公噸，將持續督促貸款經辦機構加速審核新貸申請案件，協助漁民及早取得延養週轉資金。另舊貸案件已核准20件、金額1.22億元，延養量合計1796公噸，減輕漁民還款壓力。

農金局表示，為共同減輕石斑魚養殖業者負擔，已加碼農業信用保證基金免收保證手續費措施，新貸案件經該基金提供保證者，利息補貼期間免收保證手續費；舊貸案件申請延期還款，展延期間若經利息補貼者，補貼期間亦免收保證手續費。

農金局提到，有資金需求的石斑魚養殖業者，可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請，符合免息措施資格條件者，請於8月31日前提出免息申請。另舊貸案件如有還款困難情形，亦可向原貸款經辦機構申請延期還款，如有相關貸款疑義，可電洽服務專線全國農業金庫0972-590-951、農業信用保證基金0963-619-301、農金局0933-239-983。

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