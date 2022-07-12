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辯稱「拿錯杯子喝水」酒測值超標　苓雅警當場酒測送辦

▲李姓騎士辯稱，是因同行友人一起在了KTV 內喝了朋友放在桌上的杯子喝水，可能摻雜了酒精」才會如此，再三強調絕對沒飲酒。員警旋即對林姓騎士實施酒測。(圖／記者郭凱杰翻攝）
▲李姓騎士辯稱，是因同行友人一起在了KTV 內喝了朋友放在桌上的杯子喝水，可能摻雜了酒精」才會如此，再三強調絕對沒飲酒。員警旋即對林姓騎士實施酒測。(圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-12 10:20:50

高雄市林姓騎士騎車不穩引來轄區苓雅分局凱旋派出所員警攔查，過程中，見林姓騎士渾身酒氣，林男卻向警方頻頻辯稱：「是拿了KTV 內朋友放在桌上的杯子喝水，可能摻雜了酒精」才會如此，再三強調絕對沒飲酒。員警旋即對林姓騎士實施酒測，酒測值超標，員警當場依公共危險罪將林男逮捕帶返所偵辦。

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苓雅分局凱旋路派出所員警於7月10日清晨5時53分許，行經中正一路、凱旋二路口時，見一名機車騎士戴全罩式安全帽行車不穩，於是將其攔查，苓雅分局調查，林姓騎士前一晚才剛與友人在KTV夜唱結束，因精神不濟騎車才會稍微不穩，員警於現場聞到林姓騎士渾身酒氣，在員警詢問林男是否有飲酒時，林男卻向警方頻頻辯稱：「是拿了KTV 內朋友放在桌上的杯子喝水，可能摻雜了酒精」才會如此，再三強調自己不知情，也一直澄清絕對沒飲酒。

凱旋所副所長鍾德寬表示，員警聞到男子身上散發濃厚的酒味，當場戳破林男的辯詞，林男自知難逃法網，於是才坦承在KTV內有和友人一同飲酒，喝了幾瓶啤酒以為休息了一段時間，自覺身體狀況良好，才會心存僥倖騎車返家，警方當場對林男實施呼氣酒精濃度測試，林男酒測值超標，員警依公共危險罪於現場將林男逮捕帶返所偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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