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教育部補助改善偏鄉宿舍　提升偏鄉教師住宿品質

▲屏東縣武潭國小更換木質地板、重新粉刷牆面，提升宿舍舒適度。（圖／教育部提供）
▲屏東縣武潭國小更換木質地板、重新粉刷牆面，提升宿舍舒適度。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-12 10:06:33

為平衡城鄉資源、提升偏鄉教師的住宿生活品質，教育部國教署自104年度起每年持續補助偏遠地區學校、原住民重點學校及文化不利、生活不便或經濟不佳等特殊學校，改善教職員工宿舍居住環境，111年共投入2,671萬餘元，補助72校、104棟宿舍；過去8年共累計協助1,605校、改善2,496棟宿舍，合計挹注13億2,798餘萬元。

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國教署指出，透過教職員工宿舍興建、整建、修繕或設備添購更新，以改善宿舍居住環境，以屏東縣武潭國小為例，該校因宿舍原有木質地板遭白蟻啃食腐壞，影響行進動線及環境衛生，透過國教署補助經費施藥除蟲後重新鋪設地板，並粉刷牆面，進而提升宿舍整體安全性及舒適度。

澎湖縣內垵國小宿舍因樹根侵襲，導致牆面地板隆起、龜裂及窗框位移，除造成漏水外，也影響教師出入安全，經改善後平整安全；彰化縣新生國小因宿舍外牆老舊斑駁，使原保護層損壞，更換門窗並重新噴刷仿石塗料後，也變得更明亮美觀。

另外，苗栗縣大南國小宿舍因空間狹小、傢具動線擺設凌亂，透過空間重新規劃設計，環境變得簡約舒適，不僅讓教師們起居更便利，明亮且舒適的環境也帶來愉悅的心情，並對教學士氣提升有實質的幫助。

國教署表示，未來將持續編列相關經費，改善偏遠學校師生宿舍居住環境並鼓勵融入美感設計，讓偏鄉地區教師能住得舒適，提升教師的教學品質，同時協助學生安定學習，營造更優質的教育環境。

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