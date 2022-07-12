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名家論壇》盧燕俐／三種跡象股票務必停損

▲台股步入空頭走勢，散戶大軍哀鴻遍野。（圖／NOWnews資料照）
▲台股步入空頭走勢，散戶大軍哀鴻遍野。（圖／NOWnews資料照）

文/盧燕俐

2022-07-12 10:26:46

台股步入空頭走勢，散戶大軍哀鴻遍野。我的網路節目請網友提供「套牢股票名單」，有些是績優股，有些是中小型股，到底該砍掉，甚或逢低加碼，連專家來賓意見都很分歧。

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例如，台積電，有的分析師認為，先進製程持續領先，只要有閒錢，持續加碼攤平，等這波半導體庫存問題解決，靜待台股下一波多頭，長線還是贏家；也有分析師直言，美國經濟陷入衰退，台積電不排除下探3字頭，高點進場的人，還是先停損一趟再說。

我的看法是，如果是小資族，或預算很有限，根本沒有子彈加碼攤平，又擔心台股利空尚未消化完畢，不妨趁大盤與台積電略有反彈時，先部分減碼，如此一來，當股市未來再探低，才有子彈加碼。

話說回來，這次「套牢股票名單」中，除了台積電，還包括：聯電、力積電、富邦金、中鋼、中鴻、可成、長榮、聯華等。儘管每位投資人的進場成本不同，但遇空頭是否該停損，仍有法則可依循。

1.景氣循環股無須依戀：

鋼鐵與航運這類景氣循環股，一旦景氣高峰過了，股價就會修正慘烈，再要回到昔日高點，往往得耗費8到10年。以中鋼為例，2008年金融海嘯爆發前，股價一度衝高到54元，之後一路慘跌到19元，隨著全球股市回穩，股價長達十多年，都維持在20多元到30多元的區間，直到2021年原物料行情再起，才又站回40元以上。

航運股也有類似故事。無論長榮或陽明，股價腰斬的背後，都意味著多頭行情不再，尤其現在又有美國經濟衰退的議題，全球原物料價格紛紛從高點滑落，航運股後市並不樂觀。

2.投機股更可直接砍掉：

有些企業CEO很愛透過媒體放話，或者買置入廣告，強調要當「產業一哥」，但偏偏過去紀錄不佳，業績總無法達標，多頭時代股價還能亂炒一通，但伴隨空頭來臨，資金抽離，股價就會現出原形，提醒投資人不必鬼迷心竅，大可直接砍掉，免得放越久賠越多。

3.龍頭股等待底部加碼：

空頭時代，再好的公司本益比都會被壓縮，無論是台積電、富邦金或聯華，體質都不錯，長線競爭力仍在，股價掉到便宜價，反倒是加碼好時機，至於底部訊號，不外乎：連續利空不跌、法人由賣轉買且持續吃貨、本益比來到歷史下緣……等等。

如果連這些訊號都無法掌握，跟著國安基金進場，也是方法之一。歷史經驗顯示，自2011年起，國安基金已成操盤的大內高手，包括這一年與2015、2020年這三次，國安基金不僅買在相對低點，獲利成果也十分驚人。

近期政府已宣示密切關注股匯市，但尚未有真正護盤行動。一旦國際股市持續動盪，台股再破底，國安基金總有進場的一天，那麼，跟著國安基金買股，長線應有不錯的利潤。


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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