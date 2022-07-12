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萬安45號演習　首度驗證「車停人就近疏散」防空避難

▲ 往年萬安演習警報發布期間，車輛配合靠路旁停放。（圖／軍聞社提供）
▲ 往年萬安演習警報發布期間，車輛配合靠路旁停放。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-12 11:15:122022-07-12 11:16:29

為結合「漢光演習」實兵操演，今年度萬安45號演習將採「有預警、分區」方式，訂於7月25至28日（1330至1400時），區分本島及外離島等7個地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救等演練。為符合戰場實況，今年更將在北中南三個里首度實施「車停，人就近疏散」之防空疏散避難作為。

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國防部今（12）日例行記者會上，全民防衛動員署人動處簡任處長朱森村報告「萬安45號演習」規劃表示，過往防空避難演習都是發布警報後，車輛停靠路邊，人員不下車，但為符合戰時景況，今年分別由臺北市信義區廣居里、臺中市南屯區豐樂里、臺南市永康區東橋里，驗證「車停，人就近疏散」之防空疏散避難作為，上述三個里轄內行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員應聽從軍、憲、警及民防值勤人員引導就近實施疏散避難。

朱森村表示，今年萬安45號演習仍將發送「空中威脅告警系統發放警訊」，行車平面道路車輛駕駛人在聽聞防空警報及手機告警訊息時，駕駛人應保持鎮靜，並遵守軍、憲、警、民防執勤人員引導，切勿違反交通規則。

為使國人了解就近的防空避難處所，警政署也推出防空避難專區app，警政署民防所副所長林國華表示，平時利用手機截圖或下載Google離線地圖標註辦公處所或住家附近之防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。遇戰時或戰爭即將發生時，除依平時自行儲存之資訊，儘速避難外，亦可依現地標示(黃色防空避難設備標誌牌)或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難所避難，目前已納入全國10萬處所供查詢。

▲萬安45號演習各地區演習期程表。(圖／國防部提供)
▲萬安45號演習各地區演習期程表。(圖／國防部提供)

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