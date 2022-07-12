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面對國際變局　國發會稱台灣基本面佳、總體經濟表現穩健

▲面對國際局勢、金融市場動盪，國發會表示，當前國際經濟風險潛存，台灣基本面佳，總體經濟表現穩健。（圖／翻攝自Pixabay）
▲面對國際局勢、金融市場動盪，國發會表示，當前國際經濟風險潛存，台灣基本面佳，總體經濟表現穩健。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-12 10:34:06

受到國際局勢動盪、全球通膨壓力升溫影響，近期國際金融巿場持續震盪，就連台灣股匯巿也受波及，國家發展委員會日前指出，當前國際經濟風險潛存，所幸台灣現階段在投資、出口、消費等實質面表現尚屬穩健，政府持續落實相關政策，以確保經濟穩定。

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由於俄烏戰爭僵持、國際原物料價格居高不下、全球通膨壓力升高、疫情反覆導致供應鏈遇瓶頸，加上美國加速升息等因素，近期國際金融巿場持續震盪，台灣股匯巿也受波及。

國發會表示，當前國際經濟風險潛存，台灣基本面佳，政府持續強化經濟韌性以應對國際變局，「現階段台灣投資、出口、消費等實質面表現尚屬穩健」，政府持續落實相關政策以確保經濟穩定。

以投資面來看，國內投資率繼去年創21年新高後，今（2022）年投資率可望達26.82%，是連續第2年突破26%，國發會說，投資台灣3大方案再延續3年至2024年，「預計未來3年將帶動9千億元投資。」

國發會進一步觀察台灣出口面，出口及外銷訂單今年1至5月年增率分別為20.1%及9.5%，累計金額均創歷史新高，其中，對美國、東協及歐洲出口均成長2成以上。至於消費面的部分，零售､餐飲營業額1至5月分別成長3.9%及4.3%，累計金額均創同期新高，全國疫情朝向正常生活邁進，消費動能將逐步回溫，政府也在7月啟動國旅補助，以促進內需。

國發會補充提到，台灣近年在國際變局下展現強大韌性，成長動能已產生結構性翻轉，像是經濟成長率在疫情下是少數表現穩健的國家；最新公布的IMD世界競爭力排名，台灣為第7名，連續第4年進步，且為2013年以來最佳表現；美中貿易戰下，國內外持續加碼投資台灣，出口表現屢創新高，並強化國際科技及數位合作、多元全球布局。

國發會藉由上述例子說明，台灣在因應國際變局之際，政府持續超前布局，不僅使國內經濟更穩固，也為協助全球供應鏈做出貢獻。

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