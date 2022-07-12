特企／體驗25種土地芬芳！「台東里山產業特展」華山傳香

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展場位於華山中 1 館內獨立展間，香草類有 22 種台東香草可體驗聞香，包括精油、純露及香氛保養油與潔膚用品等等，更展示香草蒸餾設備機器與滿室香草植栽，讓人有萃取台東土地香氣的實境感受，同時也是本次展出數量最多台灣特有種香草香氣的產業品牌。另外小米產業則以台東小米學堂為代表，展出小米穗及小米酒、茶葉則以台東鹿野紅烏龍茶為代表，展出紅烏龍合作社的茶葉與小茶后的冷萃茶飲、苦茶油則以台東崁頂部落的縱谷原合社為代表，展出苦茶籽與瓶裝苦茶油等，讓人驚喜目前台東產業在追求經濟發展時，又能符合里山倡議精神的共好。作為推廣台東在地美好的平台角色，同時也是本次策展主責的東東市主理人黃秀玲特別說明，這次特展是呈現台東在地生產地景所實踐里山倡議精神的成果，也透過案例行動分享，讓更多人想回到土地的人，找到方法、找到路。





「《小村遠遠》台東土地長出來的香氣——台東里山產業特展」展期至 7 月 31 日，每天開展時間為 11:00-19:00（31 日至17:00），現場除了體驗香草的 22 種香氣，也還有小米、紅烏龍茶、苦茶油等，共 25 種土地香氣，是一次認識台東土地長出來的香氣的最好機會，也同時了解里山倡議的意義，特展並安排連續三個週六（7/16、23、30）下午 2:00 有小村遠遠創辦人親身導覽解說，歡迎大家把握機會前來感受。





《小村遠遠》台東土地長出來的香氣——台東里山產業特展





時間：2022/7/8-7/31（11:00-19:00）





地點：華山 1914 文創產業園區 中 1 館 （台北市中正區八德路一段 1 號）



