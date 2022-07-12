特企／體驗25種土地芬芳！「台東里山產業特展」華山傳香
由有限責任台東縣橄欖葉合作農場、秀異永華文化有限公司、蔚龍藝術有限公司聯合主辦的「台東土地長出來的香氣——台東里山產業特展」，日（8）前在華山文創園區中 1 館正式開展。展出來自台東土地上實踐「里山倡議精神」的四種產業，包括香草、小米、茶葉，及苦茶油等，讓民眾在台北也能夠體驗到來自台東土地上長出的香氣。「里山」一詞源自日文（satoyama），里山倡議的核心概念是「社會－生態－生產地景」，是指人類與自然長期的交互作用下，所形成的生物棲地和人類土地利用的動態交錯景觀，並維持了生物多樣性，且提供人類的生活所需。其中香草產業尚德村香草村的案例因為友善土地種植及青銀共創等行動，兼具「生活、生產、生態」等三面向的平衡，在水保局的協助下，已於 2019 年正式登錄於聯合國里山倡議的台灣代表案例，近年也成立品牌「小村遠遠」，進入永續經營的商轉機制。
本次開幕活動由本次策劃統籌的東東市主理人黃秀玲主持，由小村遠遠創辦人陳人鼎分享創業心得，並邀請水保局林長立副局長、臺東縣府王志輝副縣長、易遊網陳甫彥董事長、未來市汪麗琴主席等貴賓，分享對里山實踐的產業輔導與品牌陪伴心得，同場並有長期關注里山、里海研究的前林業試驗所副所長趙榮台博士與台大生命科學系李玲玲教授，與台東紅烏龍合作社代表，及台東關係人口包括好事交易所羅偉銘、掌生穀粒程昀儀創辦人等人參加。
展場位於華山中 1 館內獨立展間，香草類有 22 種台東香草可體驗聞香，包括精油、純露及香氛保養油與潔膚用品等等，更展示香草蒸餾設備機器與滿室香草植栽，讓人有萃取台東土地香氣的實境感受，同時也是本次展出數量最多台灣特有種香草香氣的產業品牌。另外小米產業則以台東小米學堂為代表，展出小米穗及小米酒、茶葉則以台東鹿野紅烏龍茶為代表，展出紅烏龍合作社的茶葉與小茶后的冷萃茶飲、苦茶油則以台東崁頂部落的縱谷原合社為代表，展出苦茶籽與瓶裝苦茶油等，讓人驚喜目前台東產業在追求經濟發展時，又能符合里山倡議精神的共好。作為推廣台東在地美好的平台角色，同時也是本次策展主責的東東市主理人黃秀玲特別說明，這次特展是呈現台東在地生產地景所實踐里山倡議精神的成果，也透過案例行動分享，讓更多人想回到土地的人，找到方法、找到路。
「《小村遠遠》台東土地長出來的香氣——台東里山產業特展」展期至 7 月 31 日，每天開展時間為 11:00-19:00（31 日至17:00），現場除了體驗香草的 22 種香氣，也還有小米、紅烏龍茶、苦茶油等，共 25 種土地香氣，是一次認識台東土地長出來的香氣的最好機會，也同時了解里山倡議的意義，特展並安排連續三個週六（7/16、23、30）下午 2:00 有小村遠遠創辦人親身導覽解說，歡迎大家把握機會前來感受。
《小村遠遠》台東土地長出來的香氣——台東里山產業特展
時間：2022/7/8-7/31（11:00-19:00）
地點：華山 1914 文創產業園區 中 1 館 （台北市中正區八德路一段 1 號）