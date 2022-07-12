邱于芸談台開下市危機　自喻「拆彈專家」放棄絕不是選項

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至於解決方案，邱于芸說除了在證交所公告終止上市實施日8個營業日之前，補齊帳面上的票券金額，也就是7月25日零時前補齊新台幣4億多元，全部註銷清償，另一個可能的解方就是向經濟部申請紓困與展延。邱于芸表示，台開可依正當理由在7月25日之前向經濟部提出展延申請，此舉將有機會使台開免於8月4日下市的命運。
不過，縱使順利完成這次展延，邱于芸也不諱言，公司還有其他問題正等待解決，11月還會再次面臨下市危機，而她就像是拆彈專家，必須在一次又一次的爆點發生之前面對問題，冷靜地逐一解決。
邱于芸提到，台開集團連同子、孫公司共16家，本次退票來自台開及子（台灣創新發展）、孫（台灣綠建科技）3家公司。不同的公司、不同的債權人、不同的銀行，讓台開的協商過程充滿艱辛，尤其台灣綠建科技在今年3月遭吳子嘉變更為負責人，面對展延、紓困甚至補足票面金額皆須備齊公司印鑑大小章的規定下，讓申請作業更加困難。
邱于芸坦言，即便她是台開的董事長，也無法代表集團所有的子、孫公司申請紓困，因為除了台灣綠建科技的公司負責人遭變更登記外，子公司台創的印鑑章也未移交到她手中，這些外在不利因素以及申請程序等問題，都讓台開失去黃金時間，無法即時向經濟部提出紓困申請，而這突來的下市公告，更打亂了台開的復原步調。
邱于芸表示，這段時間感謝政府機關對台開的理解與同情，但想解決8月4日的下市危機，首先得讓台開擁有子、孫公司的合法商業變更權利。日前台開拜會商業司提出請求，子公司台創及其轉投資的11家企業雖皆為台開100%轉投資的子、孫公司，但這些公司的商業變更申請仍在審理中，由於台開情況特殊，不適用一般公司的商業變更登記審核標準，希望商業司同意台開以母公司的身分提出申請，將台開6萬多位股東的權益列入考量，給台開多一些寬容，才能讓集團在期限內完成所有應取得行政機關法規的規範許可，以維護金融秩序、員工及股東權益。
邱于芸也對股東信心喊話。她指出公司下市並不等同於公司消失，台灣許多優良企業也沒有公開上市，非上市公司也可以有良好的治理結構，有人擔心下市之後就不是股東了，但下市後原來的股票持有者還是股東，仍然可以買賣股票，只是交易的平台不一樣，而公司若有盈餘還是可以發放股利，股東一樣可以行使股份有限公司的權利。
對於台開的願景，邱于芸提出了新的經營策略，她說這將不同於過往以陽性來看待土地的思維，未來她將先壯大旗下的子、孫公司，茁壯後將現金挹注回流母公司，逐漸減少母公司的壓力。她以女力觀點來看待成立近一甲子的台開改變，十年病三年醫，本來就得慢慢來，很多事情急不得。
她說，台開從省政府時期開始代辦政府的土地開發，見證了臺灣經濟的發展史，但也因為受託於各地方政府代辦開發工業區的業務，導致代墊款高達64.52億元，成為台開未來的另一大挑戰。但她表示，「放棄絕對不是我的選項！」指出從省政府時期至今，工業區的土地開發條例已經變更多次，以前貸款給台開的公股銀行現在也都民營化了，因此承辦人對當時的時空背景並不完全了解，各地方政府歷經了縣市合併、精省，加上當時許多合約書的內容規範過於簡化，為此，台開已進行調閱卷，重新整理過去所有的訴狀，希望透過專業法律團隊來協助處理。
邱于芸表示，在幾十年的長期訴訟過程中，除了需要司法的調解，各個關係人的異動也成為阻力，為了能更明快處理這些問題，台開也期盼能和政府透過仲裁或和解的方式達成共識，以協商方式處理墊付款，並進行後續的資產活化。