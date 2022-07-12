必勝客開賣「冰火菠蘿」！推熟客6大優惠：晚餐買一送一

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嚴選德國奶油調製、每日新鮮手工現做的菠蘿堡體，烘培出金黃酥皮與鬆軟堡體，搭配法國諾曼第獲獎無數的冰涼發酵奶油片，催生冷熱交融、鹹甜滋味的「冰火菠蘿」。
身為同是全台第一間供應早餐的必勝客EXPRESS概念店，這次也加碼將早餐漢堡系列全面升級為「菠蘿堡」，共有火腿起司、胡椒牛肉、花生醬培根、阿拉斯加鱈魚等4款口味，還可搭配到香港必喝的「鹹檸七」沁涼又消暑。
並推出超狂Pizza Hut EXPRESS熟客優惠，即日起至8/7，只要到必勝客EXPRESS板橋車站店消費任一品項，就能免費獲得優惠神卡「Pizza Hut EXPRESS回購卡」。活動期間內出示卡片再次消費就享有6大優惠（不可併用）。
1、早餐期間06:30～10:29，購買任一早餐餐點，即可免費升級套餐（任選35元飲品）。
2、午餐期間10:30～13:59，購買任一套餐，即享加1元多1件副食優惠。
3、下午茶期間14:00～16:59，購買全新經典港味「冰火菠蘿」，即可免費升級下午茶專屬套餐（任選35元飲品）。
4、晚餐期間17:00～22:00，購買任一套餐，即享買一送一優惠。
5、午餐及晚餐期間，購買任一套餐，即可享20元折價優惠。
6、週末加碼優惠：購買6片任一口味比薩即享優惠價399元，再送BBQ烤雞（2翅2腿）。
無獨有偶，beard papa’s首次推出的「檸香乳酪泡芙」，採用法國第一品牌kiri頂級鮮奶油乳酪入餡，口感綿密的濃厚奶香，再加上檸檬汁提味，還可任選日式、黑日式、餅乾、菠蘿、mini五種餅皮搭配，其中濃濃奶酥香氣的菠蘿餅皮，為蓬鬆的泡芙增添豐富嚼感，搭配甜美爆餡，只限定七月販售。