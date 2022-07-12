通膨薪水不夠用！接單斜槓變夯 「這兼差」時薪2年增1成
一場疫情，連帶通膨、升息緊接而來，台灣就業市場、工作機會及薪資收入都受到影響，許多上班族發現薪水越來越不夠用，紛紛考慮斜槓兼差，不再執著於單一企業、行業、職稱。但對於斜槓領域，究竟該怎麼入門？而目前最夯的又是什麼？根據PRO360達人網統計，近年平台上接案類報價增幅最大的是「網頁設計」，鐘點計費的斜槓工作增幅最多的則是舞蹈老師，增加約21%，換算下來等於時薪2年增加1成！
PRO360達人網董事長李倫家表示，疫情時代下，工作型態轉變，許多公司為了降低租金和人事成本，多將網頁和數位設計等非核心業務外包，委外的案件量和價格規模也越來越大，也增加接案市場的價量。接案類報價增幅最大的是「網頁設計」，2020年平均報價4萬出頭，今年則增到約6.3萬元，增幅達55%。
而疫情也提升上班族的健康觀念、運動習慣以及進修模式，因此可以實體、也可以線上的體能類老師，以鐘點計費的斜槓工作增幅最多的是舞蹈老師，從2020年平均時薪552元漲到664元，增加約21%，還有才藝類家教，時薪也都有一成以上的成長。
李倫家建議，接案市場越來越成熟，價格也透明，如果上班族想要增加收入，可以依照專長，利用下班時間，接案來累積經驗，不僅在可以自立自強抗通膨，說不定也可以做為未來轉職創業的基礎。