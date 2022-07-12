陳美鳳爆氣了！酸民譏9字 最美麗歐巴桑嗆「妳給我滾」
「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳在演藝圈長紅40多年，至今66歲仍相當活躍，影視歌三棲，人氣始終不墜，尤其私下注重保養，是公認的美魔女女星代表。陳美鳳昨（11日）深夜在臉書PO出一張和醫美診所院長的合照，不料，有酸民在留言區搗亂，向來給人好脾氣印象的陳美鳳也罕見動怒，直接要對方「滾」出她的版。
該張照片，陳美鳳與醫美診所院長兼醫師張元鳳合影，年過花甲的陳美鳳穿露肩短洋裝，露出天鵝頸及美人鎖骨，一雙鉛筆腿令人欽羨，臉部即使有美肌修飾，但仍藏不住其天生麗質及後天凍齡功力，一旁的張醫師也是美魔女一枚。
陳美鳳寫下：「鳳鳳和美女張院長跟大家說晚安！」不少粉絲留言：「兩位最漂亮美女」、「真是美的不知如何是好、好羨慕哦」、「好辣喔」、「台灣之花」、「鳳姊，您也真的太不科學了，美成這模樣，女神！」陳美鳳也親自感謝大家的讚美。
沒想到，一名中年女網友沒來由地嗆：「賺錢的機會去參加，滾！」陳美鳳看到後，不像以往沉默或用「謝謝指教」回應，直接反擊：「妳如那麼不開心真的可以～滾！」粉絲見狀，要陳美鳳無視對方就好，但她似乎不想再姑息養奸，再次點名該網友說「如果妳的留言後面都是～滾，那請離開這裡喔」！
入行好幾年，陳美鳳待人總以和為貴，不喜歡與人吵架，日前受訪被問及，如果看到評論外貌的酸言，該怎麼反應，陳美鳳表示，有支持就有批評，見到有人譏笑她「整型整壞了，腫成這樣」，自己永遠都是回「謝謝指教」，若真的太超過，「我也只是不歡迎他再來，其他都可接受，就當作讓他們舒壓吧」！（編輯：楊穎軒）