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讓哥來！鑰匙掉進洞挖不出　鄰家黑貓幫狂撈：要請罐罐喔

▲巴西一隻黑貓替鄰居撈出掉進洞裡的鑰匙。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲巴西一隻黑貓替鄰居撈出掉進洞裡的鑰匙。（圖／TikTok帳號luhmeira7）

編輯中心/綜合報導

2022-07-12 12:29:43

這真是神貓咪咪了！國外一對母子外出時，由於小朋友調皮拿鑰匙把玩，卻不小心將鑰匙丟進路邊小洞裡，正當媽媽急得焦頭爛額時，一隻臨家黑貓出現「幫忙撈鑰匙」，整個過程都被媽媽拍了下來！

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▲巴西一名小孩不小心將家裡鑰匙丟進小洞裡。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲巴西一名小孩不小心將家裡鑰匙丟進小洞裡。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲媽媽梅拉怎樣都無法挖到鑰匙。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲媽媽梅拉怎樣都無法挖到鑰匙。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
這名媽媽是住在巴西聖保羅的女網友梅拉Luh Meira，日前她帶兒子在家附近散步，當時她坐在椅子上休息，兒子正在一旁玩耍，未料兒子一不小心將家裡鑰匙丟進人行道旁的一個洞裡，儘管梅拉想盡辦法將鑰匙挖出來，但都只是徒勞無功，這時鄰居家的黑貓「潘特拉Pantera」出現了！

▲正當梅拉焦頭爛額之際，鄰居養的黑貓「潘特拉Pantera」剛好路過。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲正當梅拉焦頭爛額之際，鄰居養的黑貓「潘特拉Pantera」剛好路過。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲黑貓：妳在挖什麼啊？這能吃嗎？（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲黑貓：妳在挖什麼啊？這能吃嗎？（圖／TikTok帳號luhmeira7）
由於潘特拉常常在住家附近閒晃，因此也認得梅拉母子，路過時就順道過來看看他們在做什麼。也許是梅拉挖鑰匙的動作引起了潘特拉的好奇，竟然也學她對著小洞東撈西撈，沒想到大約20秒後，潘特拉就這樣將鑰匙成功從小洞裡撈了出來，讓梅拉忍不住驚呼：「我以為牠只是把爪子伸進小洞玩，沒想到真的幫忙拿到鑰匙，太開心啦！」

▲沒多久潘特拉竟然開始撈鑰匙！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲沒多久潘特拉竟然開始撈鑰匙！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲潘特拉大約只花20秒，就成功地將鑰匙撈出來，讓梅拉覺得非常不可思議！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲潘特拉大約只花20秒，就成功地將鑰匙撈出來，讓梅拉覺得非常不可思議！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲潘特拉：小意思啦，記得買罐罐答謝本喵嘿！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲潘特拉：小意思啦，記得買罐罐答謝本喵嘿！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲梅拉也曬出潘特拉與兒子的合照。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲梅拉也曬出潘特拉與兒子的合照。（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲事後梅拉也買了零食與玩具，答謝潘特拉的「喵手相助」！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
▲事後梅拉也買了零食與玩具，答謝潘特拉的「喵手相助」！（圖／TikTok帳號luhmeira7）
梅拉感到又驚又喜，為了感謝潘特拉的大力相助，事後買了許多貓咪零食與玩具答謝潘特拉，也將這段影片分享在網路上，短短幾天就已累積超過790萬人次觀看，許多網友都紛紛留言：「好神的黑貓」、「快買罐罐報答牠的神救援」、「路邊遇到小天使幫忙」、「黑貓就是讚！」、「黑貓聰明又可愛！」、「都別人家的貓」、「就說了黑貓是極品，一推在那邊怕養黑貓會帶衰到底有什麼心病，給我養起來～」、「好厲害哦！我們家黑貓只會把我的東西弄下去哈哈」現在快來一起看看黑貓潘特拉的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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