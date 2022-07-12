蔡炳坤因李永得談臺博案動怒？柯文哲：他受不了被抹黑
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在陪同市長柯文哲餐敘時，突然出現中風的症狀而被送往醫院治療，雖然經過緊急開刀，但蔡炳坤目前仍處於深度昏迷的狀況。對此柯文哲今（12）日接受訪問時，表示北市都有一定的SOP，蔡炳坤的職掌業務不會受到影響，不過媒體也詢問柯文哲，蔡炳坤是不是有因為文化部長李永得談論臺灣博物館租金一事而動怒？對此柯文哲也坦言「他受不了人家去抹黑他」。
文化部長李永得11日出席臺灣博物館活動時，有感而發表示臺博館雖然是國立，但因為土地所屬是台北市政府，得每年繳300萬元租金。李永得說，一年300多萬對政府來講是小事，但經過多年的交涉移撥沒有結果，簡直覺得不可思議。不過北市府隨即回應，表示早在上週副市長蔡炳坤與文化部次長蕭宗煌的會議中已經達成共識，台博館正辦理移撥程序。
據了解，蔡炳坤於11日晚間出席與台中市議會的宴會時，都還在與市府相關人員討論如何針對李永得的說詞進行回應，不過沒過多久蔡炳坤就出現中風的症狀，並隨即送往醫院開刀治療，目前仍陷入深度昏迷的情況，未來一週是關鍵期。
針對這樣的說法，柯文哲受訪時也並未否認，並表示蔡炳坤是老師出身，後來也有當過校長，從政之前就是教育界的人士，「坦白講他就是比較老實的人，不像我有時候會比較皮。」柯文哲說，蔡炳坤受不了人家去抹黑他，針對臺灣博覽會一事，蔡炳坤也忿忿不平跟他說早就跟文化部次長談好了，「事情早就解決了，不曉得李永得在罵什麼，蔡副就很生氣一直在念。」