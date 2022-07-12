今日最聚焦／解封人數放寬有用嗎？業者：遠低於市場需求

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「但基本上這個數字以市場上真正的需求來說，應該還是不足的」，李季柏說，目前很多人必須回台灣，比如說包括因為疫情兩年而出國生活的國人，因為如果再不返國就要被消除國籍了，所以有返台需要，因此市場上其實有很多各式各樣的需求，也有遇到有些客人在海外，但卻因為入境人數限制訂不到回來的機票，「我必須說，任何一個鬆綁，對已經很辛苦的業者來說，都是好消息，但在市場面看來需求是不夠的。」
而對於何時可以開放出國旅遊？李季柏指出，並不對第三季抱太大的期望，原因是在於現階段台灣還是有疫情，依然每日有上萬人確診，對指揮中心來說這也是一個很難的決定，包括可能現在入境有新的變種，BA5或是BA5.2等等，業者端很難一定要求要以什麼速度開放，但至少在台灣，不管在本島或是離島，現在的旅遊是鬆綁的，至少還可以做國內的旅遊。
李季柏指出，國外的部分還是要看8、9月是不是會再有今年第二波疫情，才能決定目前的狀態，「我自己是覺得說，包括目前為止，除了這些出入境的限制、相關的規定之外，其實現在大部分的航空公司的航班，也還沒有完全恢復。」以飛峇里島為例，在疫情之前使每天都有航班的，「但目前為止是9月份華航終於要飛峇里島了，一周只有兩班。」
「我相信大家都在等疫情比較穩定的時候，可以慢慢回到正常的生活，我覺得明（2023）年第二季是比較保險的日期。」李季柏表示，假設台灣在秋冬，是沒有任何疫情的，那麼明年的第一季就很有可能開放，可能第一個大家可以恢復出國的時間是明年的春節。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。