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今日最聚焦／解封人數放寬有用嗎？業者：遠低於市場需求

▲可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，如果以市場面來看，就算從2.5萬放寬至4萬，還遠遠低於市場的需求。（圖／記者黃仁杰攝）
▲可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，如果以市場面來看，就算從2.5萬放寬至4萬，還遠遠低於市場的需求。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-12 16:00:00

旅遊業者遲遲等不到邊境解封，而指揮中心上週好不容易放寬了入境總量管制從一週2.5萬改為4萬，對於已經身處寒冬之境的旅遊產業來說，除了7月15即將上路的國旅振興，對於放寬入境人數限制是否是一個好消息？可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，雖然對於已經很辛苦的旅遊業者來說，能鬆綁就是好消息，但如果以市場面來看，就算從2.5萬放寬至4萬，還遠遠低於市場的需求。

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李季柏指出，放寬多少總額CDC有他的考量，但是老實說放寬這樣的數字還是還遠遠低於市場需求，因為目前台灣也還未真正開放全面旅遊，真正有出入境需求的旅客大概都是為了必要性目的，比如說探親、唸書、商務往來等，但從2萬5開放到4萬總比沒有好，「我相信會陸續朝向更正常的模式進行。」

「但基本上這個數字以市場上真正的需求來說，應該還是不足的」，李季柏說，目前很多人必須回台灣，比如說包括因為疫情兩年而出國生活的國人，因為如果再不返國就要被消除國籍了，所以有返台需要，因此市場上其實有很多各式各樣的需求，也有遇到有些客人在海外，但卻因為入境人數限制訂不到回來的機票，「我必須說，任何一個鬆綁，對已經很辛苦的業者來說，都是好消息，但在市場面看來需求是不夠的。」

而對於何時可以開放出國旅遊？李季柏指出，並不對第三季抱太大的期望，原因是在於現階段台灣還是有疫情，依然每日有上萬人確診，對指揮中心來說這也是一個很難的決定，包括可能現在入境有新的變種，BA5或是BA5.2等等，業者端很難一定要求要以什麼速度開放，但至少在台灣，不管在本島或是離島，現在的旅遊是鬆綁的，至少還可以做國內的旅遊。

李季柏指出，國外的部分還是要看8、9月是不是會再有今年第二波疫情，才能決定目前的狀態，「我自己是覺得說，包括目前為止，除了這些出入境的限制、相關的規定之外，其實現在大部分的航空公司的航班，也還沒有完全恢復。」以飛峇里島為例，在疫情之前使每天都有航班的，「但目前為止是9月份華航終於要飛峇里島了，一周只有兩班。」

「我相信大家都在等疫情比較穩定的時候，可以慢慢回到正常的生活，我覺得明（2023）年第二季是比較保險的日期。」李季柏表示，假設台灣在秋冬，是沒有任何疫情的，那麼明年的第一季就很有可能開放，可能第一個大家可以恢復出國的時間是明年的春節。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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