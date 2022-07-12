安倍晉三中彈身亡　外交部：感激最需要時支持台灣

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歐江安舉例指出，在我國需要疫苗的時候，安倍幕後居間鼎力協調；日本歷任政府共6次援贈台灣超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心。在去年中國打壓台灣的鳳梨等水果，安倍晉三發表推文，手拿台灣鳳梨，親切的微笑，寫道「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，他用行動力挺台灣水果，也長期協助推動台日農產品及各領域的交流。2018年花蓮發生大地震，安倍晉三當時是日本首相，以毛筆用中文親書「台灣加油」，為台灣加油打氣，也立刻派搜救隊伍攜帶深層生命探測儀器來台協助救災。日本搜救隊透過儀器確認失聯者的正確位置，協助尋找受困者人士。
歐江安更指出，在國際戰略上，安倍提倡「台灣有事」等同「日本有事」及「日美同盟有事」，因此日本與台灣需攜手合作，實現「自由開放印度太平洋」（FOIP）。今年俄烏戰爭後，安倍更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。安倍晉三更多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極運用國際場合聲援台灣參加國際組織及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
外交部表示，安倍晉三是國際間備受推崇的政治領袖，一生捍衛自由民主理念、抵抗威權擴張，保衛日本國家安全，同時守護台灣，令人感念，多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，以共同守護民主價值。
外交部指出，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於昨日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思。有關媒體詢問賴清德副總統已抵達東京弔唁的相關報導，由於是私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。後續我方會與日方保持連繫，若有其他具體事項要分享，外交部會適時說明。