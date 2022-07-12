貓咪3天沒吃飯！「肚子鼓鼓」奴才急送醫 真相讓他傻眼
貓咪是一種很能忍痛的動物，往往當飼主發現不對勁，很可能事態就已經相當嚴重，因此飼主得時時觀察愛貓是否出現異常行為，不過國外這隻貓咪因為「3天沒吃飯」讓飼主非常擔心，趕緊送醫得知的結果卻讓他哭笑不得！
Reddit用戶@Mysticstorms日前分享一張照片，表示自己養了一隻橘白貓，平時都沒出現什麼問題，但是愛貓三天前就開始不吃東西，而肚子卻鼓鼓的，原PO感到非常擔心，趕緊送去獸醫院做檢查，並且做了腹部超音波。沒想到獸醫師看了超音波卻說：「牠身體很健康啊，而且胃裡面都是食物呢！」讓原PO當場感到既羞愧又困惑！
後來原PO與同樣養貓的鄰居確認，因為自己家與鄰居家都設置可讓貓咪自由進出的貓門，自家貓咪很可能是晚上偷偷溜進鄰居家「吃到飽」，才會回到自己家就不想吃飯！雖然愛貓因為貪吃而畫了一筆診療費，但幸好牠沒事，而原PO也將牠的照片分享在網路上「公審」，沒想到網友們卻紛紛笑說：「不愧是橘白貓」、「所以鄰居家的貓現在餓了三天了嗎？」、「喵：偶不後悔，反正我吃飽了」、「無緣無故剃光肚毛的恥辱」、「爽吃別人家把費的貓」、「真是太搞笑了」、「看來鄰居家的伙食比叫好喔」。（編輯：陳珮瑜）