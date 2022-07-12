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「複製貼上產出論文！」時力黨團：科技部應對林智堅提告

▲時代力量立院黨團指控前新竹市長林智堅複製貼上產出論文，要求科技部對林智堅提告。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.12）
▲時代力量立院黨團指控前新竹市長林智堅複製貼上產出論文，要求科技部對林智堅提告。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.12）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-12 13:03:502022-07-12 13:04:25

前新竹市長林智堅論文風暴持續延燒，時代力量立院黨團今（12）日指控抄襲比例近88%，要求科技部、教育部應積極捍衛財產權及學術倫理，別再裝聾作啞，要求對林智堅提告。

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時代力量立院黨團今日舉行「抄襲市長林智堅，科技部、教育部別護航」記者會，副總召陳椒華表示，對照竹科管理局的委託研究案及林智堅的中華大學的碩士論文，其論文全文約18,086字，其中僅有2,215字是自行撰寫，抄襲比例近88%；在論文章節的部分，僅有6節是自創節名，其他14節則是抄襲而來，抄襲比例近70%；至於圖的部分，有5張圖是抄襲自竹科管理局的報告，僅有3張圖是林智堅自行製作的，抄襲比例近63%；最過分的是論文表格的部分，11張表格全數抄襲自竹科管理局委託研究的表格，抄襲比例100%。此外，這兩篇文章連錯字的地方都一模一樣，可見抄襲者根本直接「複製、貼上」。

陳椒華表示，政治工作和學術倫理的核心價值，都是根基在「誠實」的基石上，且唯有合乎專業倫理的要求，才能建立「信任」的基礎。時力呼籲林智堅不要再矢口否認，並在媒體前混淆大眾視聽，聲稱是政治抹黑來迴避爭議。如果真的是抄襲，也請林智堅早日向學術界，以及社會大眾道歉，並繳回學位證書。

幹事長王婉諭委員表示，如果一份碩士論文，近九成比例與竹科委託案內容相似，許多段落、篇章是完全複製、貼上，無疑嚴重違反學術倫理。林智堅在面對論文抄襲爭議的第一時間以「自己有參與研究」，且認為「老師與學生共同參與研究計畫是台灣各個大學的學術常態」作為辯駁，是在混淆大眾視聽，迴避爭議。如果只因為參與了委託研究案的問卷發放及分析等，就能全盤抄錄研究計畫，作為自己的碩士論文，無疑是承認了自己與指導教授都認同「一魚兩吃」，擺明逕自把委託研究成果當成自己的研究產出。

王婉諭強調，學術研究期許的是研究生投入時間與精神去閱讀、調查或實驗，培養分析問題的能力，並產出具有貢獻的研究成果。但近年來，屢次爆發學位論文的抄襲爭議，從高雄市議員李眉蓁的論文抄襲事件，到林智堅的論文門，如果學術界對於這種抄來抄去，甚至明顯侵犯著作權的行為不加以約束、監督，不僅無益於學術倫理的維繫，也將難以鼓勵研究生及研究人員持續帶來突破性、有益於社會的學術創見。

時代力量總召邱顯智指出，因為林智堅的中華大學碩士論文，涉及竹科管理局依據《政府採購法》委託中華大學研究，並由竹科管理局取得著作權的研究報告，竹科管理局面對自身權利被侵害的情形，應該積極依採購契約及法律規定，主張相關權利，也就是竹科管理局應依據採購契約，向中華大學請求民事的損害賠償，同時針對侵害著作權部分，提出刑事告訴。

邱顯智指出，無論是林智堅自己擅自抄襲，或經過計畫主持人同意改作，這都已嚴重影響到依據採購契約約定竹科管理局所擁有的著作權，並違反應以廠商為著作人等條款。中華大學違反採購契約的民事請求權時效是15年，面對花了納稅人45萬元的採購標案，科技部和竹科管理局都不應該放縱違約的情況，否則未來如何要求廠商遵守採購契約。

邱顯智表示，在刑事責任上，無論是《著作權法》第91條第1項的「重製」，或第92條的「改作」，最重本刑都是三年有期徒刑。依據刑法第80條第1項第2款規定，追訴權時效都是20年，作為著作財產權人的竹科管理局，更不能一再漠視自己的權利被侵害。


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