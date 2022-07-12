糗！新北首行程致詞近20分鐘　林佳龍口誤「台北市」

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林佳龍表示，總統認為他民調最高、最有戰力；他最能團結大家，不分所有派系不分選區，大家團結在一起。他跟現任市長侯友宜能夠對比，從最近這幾天看到有關二等公民說法，市長胸襟、格局還有視野不夠，不能帶領新北。
林佳龍指出，城市發展不能本位主義，不能閉鎖治理，一定要跟周邊區域能夠共好共榮，能夠一起來發展。新北市在國民黨前後執政16年，新北過去12年來升格後有沒有升級，市長民調很高，市民對城市光榮感、幸福感，在民意調查確實偏低。
林佳龍說，蔡英文看到他臉書上「台北＋」12課，其實通通都適用於北北基桃，他就是透過新北市來作為樞紐城市，來作為其他槓桿作用，帶動北北基桃生活圈，能夠共同發展，所以他來了。
林佳龍表示，基隆捷運、林口交流道，他出面找地、路線、預算，就解決掉了。侯友宜問他把新北當二等公民，他也要問侯，他當交通部長也把新北市民當二等公民嗎？他把新北市長該做沒辦法做的事，他都擔下來由中央來解決跨域治理。
另外林佳龍也提到「恩恩案」，林佳龍說，身為父母看的到這是心如刀割，誰無子女，要用同理心，不要用警察思維，在面對重大疫情，身為父母角色的都覺得有被傷到，我們不是說警察思維不對，警察是解決問題，他是解決產生問題的人。
不過林佳龍整場致詞近20餘分鐘，卻在結尾時口誤「『台北市』需要能夠跨域治理，從首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長重任」，成為活動的插曲。