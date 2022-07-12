通膨肆虐！中經院：逾4成製造業估物價攀升至2023年後

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根據中經院調查結果，有96.7%，也就是幾乎全數製造業表示受「全球通膨」影響，且預期影響將延續至2023年以後的企業占比達47.0%；有91.2%的製造業受「中國封控」影響，但受影響的企業中，有50.2%認為衝擊有望在2022年第3季前結束；而「美國升息」和「俄烏戰爭」勾選比例雖然相對較低，但受影響製造業者中分別有43.3%與31.7%，認為影響將至2023年以後。
中經院表示，4大總經議題中，「全球通膨」讓 81.3%製造業面臨營業成本攀升，且近半數預估影響將延續至 2023 年；「中國封控」致使近7成製造業面臨供應鏈延誤中斷，受斷鏈衝擊的企業家數比例遠高於其他總經事件；而有過半數製造業反映「美國升息」使公司面臨匯率波動與不確定性攀升。
從產業別來看，中經院調查顯示，電子暨光學、交通工具、電力暨機械設備產業受影響的企業比重，排名前二名皆為「全球通膨」與「中國封控」；化學暨生技醫療、基礎原物料產業則表示「美國升息」影響原物料市場報價，受影響的企業家數佔比最高；「俄烏戰爭」影響俄國市場機械銷售，且俄烏二國是全球小麥等糧食重要產地，衝擊電力暨機械設備產業的營收以及食品暨紡織產業的營業成本，上述2產業回報受「俄烏戰爭」影響的企業家數比例近9成。
至於在非製造業方面，根據調查指出，「全球通膨」對非製造業的影響力遠高於其他總經事件，近9成表示受影響，且預期影響將延續至2023年以後的企業占比達 47.8%；相較製造業僅 17.7%認為 「中國封控」的影響將延續到2023年，非製造業則有近3成業者認為封控的衝擊將延續至2023年以後。四大總經議題中，最多非製造業者勾選的衝擊皆為「不確定性攀升」，其次則為「營業成本攀升」。
中經院指出，2021下半年調查時僅約4成製造業者預估2022年全年CPI在2%以上，但根據今年上半年的調查，有近高達近7成業者估2022全年CPI將在2%以上，超過3成製造業更預估全年CPI將在3%以上，甚至有43.5%的業者認為物價攀升情況會延續到2023年以後。