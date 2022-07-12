北市重陽敬老金發不發？柯文哲：不能現在借錢叫兒孫還債
針對重陽敬老金發放一事，台北市議會日前制定「重陽敬老金致送自治條例」，規範市府應該視財政情況編列預算，發放重陽敬老金。而北市府方面也依序向議會提出覆議案，並向行政院函告無效，不過不僅覆議案被否決，行政院也回函表示並無牴觸法律規範。對於重陽敬老金發不發，柯文哲今（12）日受訪時表示，發不是問題，問題是錢從哪來？「你會去借一大筆錢，然後以後叫你兒子孫子還債嗎？不能這樣啊！」
柯文哲表示，發重陽敬老金不是問題，問題錢從哪裡來？柯文哲透露，最近市府在編列下半年預算時，發現工程預算全部都要追加，就已經編列預算的部分就要追加110億，「我要跟大家講，政府就是要舉債，不然錢從哪來？」
針對重陽敬老金問題，柯文哲表示，自己特別去查了六都中其他各縣市的財務狀況，「欸你們每個縣市舉債都那麼多，重陽敬老金怎麼還一直往上發？」柯文哲說，不可能自己借一大堆錢，然後要兒子孫子來還，不能這樣。
柯文哲強調，財政紀律還是要有一定的標準，北市府的財政紀律是相當嚴格的，「要擠出一點錢來不是不可以，但是還是得很嚴格地管制。」柯文哲強調，很多其他縣市明明就負債累累，但每年還是一直增加負債去發重陽敬老金，「這個我就很有意見」。