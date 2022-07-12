妹子一到看他就哭！柯震東：不可能傷過妳 結局超展開
新科北影影帝柯震東被評審葉如芬盛讚「和九把刀在《月老》的配合非常完美」，入行11年拿下第二座演技獎項，讓一度想轉幕後的他重燃信心。柯震東昨（11日）在IG分享，吃晚飯時隔壁桌有兩名韓國女生，跟其中一位對上眼後對方開始掉淚，他困惑地問：「不可能我傷害過她感情吧！？」沒想到，後續發展溫馨又有趣。
柯震東和該名女孩對上眼後，女生竟然哭了，他心想：「不可能吧！我不認識她呀！不可能我傷害過她感情吧！」吃完飯後，女孩跟柯震東說，自己是韓國人，會來台灣就是因為看了他的電影，也很想見到他本人，「好險她一哭我就跟店員說那桌我買單，因為我感覺被尊重了」，柯震東說道。
事後，柯震東突然想通一些事，他向政府官員喊話：「我只想說，影視產業真的很重要，認真對待影視產業會改變很多事！」最後幽默地說：「跟我打招呼有機會吃免費晚餐呦！」
柯震東奪獎後感觸很多，除了坦言常嚷嚷要息影是真的有想過，因為身為演員的他真的累了，「準備角色、頗析自己、挖空自我、離開角色已經夠累了！還要站在最前線接受各種花式檢驗跟輿論攻擊」，他PO出網友留言截圖，不乏「家境好就可以這樣」、「快退」等酸言，苦笑說這就是他想轉幕後的原因，所性迷惘時獲得獎項肯定的強心針，讓他有了繼續走下去的動力。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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