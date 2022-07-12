連不連任首度鬆口　侯友宜：黨中央相關規劃盡力配合

2022年地方縣市首長選戰，其中針對新北市長參選人，民進黨最終決定推派交通部前部長林佳龍。而隨著民進黨人選底定，現任新北市長侯友宜今（12）日上午受訪時也首度鬆口，表示「有關黨中央相關規劃，都會全力配合。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 侯友宜今日上午前往參加治安會報，會前接受媒體訪問時，再度被問到有關於是否連任的問題。侯友宜則首度鬆口，表示這段時間都盡全力在進行防疫相關工作，至於黨的規劃則會全力配合。侯友宜強調，這段時間尊重黨中央以外，也會全力配合，「由於更重要的是我是現任市長，所以現任市長有很多市政工作要做好，防疫也要積極努力。」侯友宜說，選舉是一時的，現在仍是市長角色，總是要把民眾關心的大小事做好才是最重要的，至於選舉則按照黨中央相關的規定，大家努力向前行。現場媒體也詢問侯友宜，林佳龍今日上午出席新北市黨部活動，等於是選戰正式開跑，是否有話想對林佳龍祝福？對此侯友宜面對媒體鏡頭，也喊出「林佳龍，加油！加油！」朱立倫推薦北北基桃市長參選人 2度提侯友宜鄭文燦稱侯友宜「沒有太強」 朱立倫：敢不敢來選新北？林佳龍將參選新北？侯友宜：歡迎任何真心愛新北的人巷仔內／侯友宜被傷、蔣萬安佛系選 藍雙北不容過度樂觀