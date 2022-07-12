萬四失守！台股終場下跌389點　航運股、高價股重摔

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高通膨雜音不斷，投資人信心鬆動，台北股市今日開低走低，跌破萬四，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元；權值股台積電早盤原先守在450元之上，午盤失守，終場下跌12.5元，收在449.5元；晶圓二哥聯電再破底，終場下跌4.79%，聯發科下跌3.61%，大立光下跌2.39%，鴻海則成功守百元，終場僅小跌0.50％，收在100.5元。
金融股今天再度破底，聯邦銀、台新金、三商壽、富邦金終場跌逾4%，而聯詠、環球晶除息日窘貼息，終場皆跌逾5%；至於航運股的部分，雖然尾盤出現低接買單，然而今日貨櫃三雄賣壓仍沈重，萬海終場跌逾7%，長榮、陽明則跌逾6%。
此外，高價股也重摔，美系外資看衰半導體，相關類股像是力旺打入跌停板，工具機亞德客-KY也跌停，采鈺終場跌逾9%，創意、穎崴也跌逾8％；千金股同步賣壓沈重，祥碩終場下跌8.44%，譜瑞-KY跌逾4%，信驊、AES-KY跌逾3%。
今日逆勢抗跌的個股像是國巨，因啟動庫藏股計畫，盤中一度漲逾3%，終場漲幅收斂至1.64%，收在309元；同樣抗跌個股還有大宇資終場上漲9.40%，晉弘、寶漲逾8%，華星光漲逾7%，嘉澤漲逾2%。