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萬四失守！台股終場下跌389點　航運股、高價股重摔

▲台北股市今（12）日開低走低，大盤跌破萬四，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（12）日開低走低，大盤跌破萬四，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-12 14:15:18

美國財報週即將開跑，投資人持觀望態度，美股11日4大指數下跌作收，台北股市今（12）日開低走低，跌破萬四，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元；權值股台積電失守450元，終場下跌12.5元至449.5元，其餘電子權值股同步走弱；航運股、高價股重摔，金融股再度破底。

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美股道瓊指數11日下跌164.31點，跌幅0.52%，收在31173.84點；那斯達克指數下跌262.71點，跌幅2.26%，收在11372.6點；標普500指數下跌44.95點，跌幅1.15%，收在3854.43點；費城半導體指數下跌64.3點，跌幅2.46%，收在2553.7點。

高通膨雜音不斷，投資人信心鬆動，台北股市今日開低走低，跌破萬四，終場下跌389點，收在13950點，跌幅2.72%，成交金額新台幣1996.69億元；權值股台積電早盤原先守在450元之上，午盤失守，終場下跌12.5元，收在449.5元；晶圓二哥聯電再破底，終場下跌4.79%，聯發科下跌3.61%，大立光下跌2.39%，鴻海則成功守百元，終場僅小跌0.50％，收在100.5元。

金融股今天再度破底，聯邦銀、台新金、三商壽、富邦金終場跌逾4%，而聯詠、環球晶除息日窘貼息，終場皆跌逾5%；至於航運股的部分，雖然尾盤出現低接買單，然而今日貨櫃三雄賣壓仍沈重，萬海終場跌逾7%，長榮、陽明則跌逾6%。

此外，高價股也重摔，美系外資看衰半導體，相關類股像是力旺打入跌停板，工具機亞德客-KY也跌停，采鈺終場跌逾9%，創意、穎崴也跌逾8％；千金股同步賣壓沈重，祥碩終場下跌8.44%，譜瑞-KY跌逾4%，信驊、AES-KY跌逾3%。

今日逆勢抗跌的個股像是國巨，因啟動庫藏股計畫，盤中一度漲逾3%，終場漲幅收斂至1.64%，收在309元；同樣抗跌個股還有大宇資終場上漲9.40%，晉弘、寶漲逾8%，華星光漲逾7%，嘉澤漲逾2%。

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